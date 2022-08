Riforma pensioni 2023/ Partiti in ‘contrasto loro’, ecco le proposte

Sul tavolo della riforma pensioni per il 2023 sembra un terreno di guerra. In vista delle elezioni politiche, i partiti hanno espresso il loro punto di vista – e a loro dire – anche le proposte per evitare a tutti i costi, che il nuovo anno inizi con la vecchia disciplina Fornero.

Le idee su quello che potrebbe essere il nuovo sistema previdenziale sociale non sono poche. A fine anno Quota 102 sarà in scadenza, ma che cosa ne pensano i partiti politici? E quale Legge sostituiranno per evitare di tornare alla Fornero?

Riforma pensioni 2023: posizione e proposte dei partiti politici

Non molti giorni fa avevamo visto le idee dei partiti politici sulla riforma pensioni 2023. Rispetto a qualche giorno prima, vediamo di seguito se sono cambiate e quali posizioni vengono prese da ciascun partito:

La Lega Nord punta a tutti i costi su Quota 41. Ovvero dar la possibilità di uscire dal lavoro dopo aver versato 41 anni di contributi. A conti fatti si conterebbero 800mila pensioni nei successivi tre anni.

punta a tutti i costi su Quota 41. Ovvero dar la possibilità di uscire dal lavoro dopo aver versato 41 anni di contributi. A conti fatti si conterebbero 800mila pensioni nei successivi tre anni. Forza Italia crede che sia meglio aumentare le pensioni di invalidità e quelle minime portandole a 1000 euro al mese per tredici mensilità.

crede che sia meglio aumentare le pensioni di invalidità e quelle minime portandole a 1000 euro al mese per tredici mensilità. La priorità del Partito Democratico è la flessibilità in uscita, tenendo in considerazione di introdurre una pensione di garanzia per i giovani e una “agevolata” per coloro che svolgono un lavoro usurante.

è la flessibilità in uscita, tenendo in considerazione di introdurre una pensione di garanzia per i giovani e una “agevolata” per coloro che svolgono un lavoro usurante. Il Movimento Cinque Stelle propone di uscire dal lavoro a 63 anni con la parte contributiva, tutti gli altri via a 67 anni.

propone di uscire dal lavoro a 63 anni con la parte contributiva, tutti gli altri via a 67 anni. Italia Viva e Azione sono favorevoli al ritorno alla Fornero. Anzi, preferirebbero il ritorno al regime tradizionale piuttosto che quello attuale in sostituzione della Fornero.

Tornare alla Fornero, ovvero Legge n.92/2012, significherebbe andare in pensione a 67 anni, riducibile con 41 anni e 10 mesi di contributi versati (per le donne) e minimo 42 anni di contributi versati per gli uomini.

Vedremo cosa ci attenderà.

