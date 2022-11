Riforma pensioni 2023/ Passaggio a Quota 103: cosa succederà realmente?

La riforma pensioni del 2023 sarà una soluzione temporanea. Quota 102 cambia in Quota 103. Ma cosa cambia con esattezza? Quali sono le differenze a cui dovranno far fronte i lavoratori italiani? Scopriamolo nei dettagli di questa notizia.

Essenzialmente, la Quota 103 resta una opzione valida soltanto l’anno 2023, nell’attesa che il Governo Meloni già dal 2024 possa trovare una via definitiva e qualcosa di più strutturale e soprattutto che dia maggior stabilità.

Riforma pensioni 2023: che cosa cambia effettivamente?

La riforma pensioni del 2023 cambierà parzialmente. Non tanto in termini di condizioni contributive e anagrafiche, poiché per uscire dal lavoro anticipatamente sarà sufficiente aver versato minimo 41 anni di contributi e con un’età minima di 62 anni.

Quel che cambierà sarà la cifra massima ottenibile. Dal momento preciso in cui si maturano i requisiti di vecchiaia, l’importo massimo non può superare di cinque volte la pensione minima.

In poche parole, Quota 103 non consente di percepire oltre i 2850€ (lordi) al mese fino a 67 anni, o comunque fino a quando non si maturano i requisiti della pensione di vecchiaia, che solo ad allora sarà possibile ottenere una cifra superiore rispetto a quanto detto fino ad ora.

Dato che si tratta di una misura sperimentale, è possibile usufruirne soltanto dopo che il beneficiario della previdenza sociale abbia soddisfatto i requisiti appena citati, entro e non oltre il 31 dicembre del 2023.

A beneficiare di questa riforma pensioni 2023 saranno ben 48 mila persone. Quota 100 (62 anni + 38 di contributi) e Quota 102 (63 anni + 38 di contributi) resteranno utilizzabili anche nel 2023, soltanto a chi a fine anno 2021 e fine 2022, ha già raggiunto e soddisfatto a pieno i requisiti di vecchiaia fino ad oggi maturati e richiesti.

Dal 2024, ancora tanti dubbi su quale riforma previdenziale verrà integrata e soprattutto in che modo. Sta di fatto che ad oggi, quella attuata è l’unica soluzione possibile per evitare che si possa tornare alla Legge Fornero.











