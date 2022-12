Riforma pensioni 2023/ Passo indietro per “Opzione Mamma”, come si torna?

Ancora cambiamenti sulla riforma pensioni del 2023. Il testo della legge di bilancio del prossimo anno, prevede la proroga di Opzione Donna. La novità riguarda quest’ultima decisione, che sembrerebbe esser tornata alla sua forma originaria.

Dopo le ultime critiche sulla “trasformazione ad Opzione Mamma“, il Governo sembra esser tornato sui suoi passi. Sarà sufficiente aver compiuto 58 anni per le lavoratrici subordinate, mentre per le lavoratrici autonome il minimo sarà di 59 anni. In entrambi i casi è necessario aver versato almeno 38 anni di anzianità contributiva.

Riforma pensioni 2023: la manovra del Governo

La riforma pensioni 2023 era stata pensata con una Opzione Donna da cambiare in Opzione Mamma. Ovvero, la possibilità di uscire anticipatamente con i requisiti anagrafici, ma con la variabilità del numero dei figli.

Per poter uscire anticipatamente dal lavoro, le donne dovranno aver maturato i requisiti previdenziali entro e non oltre, il 31 dicembre del 2023. Giorni fa il premier Meloni, aveva presentato ad una conferenza stampa la sua nuova proposta, che avrebbe introdotto questi requisiti:

58 Anni di età , purché si abbiano almeno due figli e 35 anni di contributi versati;

, purché si abbiano almeno due figli e 35 anni di contributi versati; 59 Anni di età , con almeno un figlio e 35 anni di contributi versati;

, con almeno un figlio e 35 anni di contributi versati; 60 Anni di età, senza figli e con 35 anni di contributi versati.

Una proposta criticata “al limite dell’assurdo”, dato che potrebbe esser interpretata altresì, come una forma di discriminazione verso quelle donne che non vorrebbero o addirittura non potrebbero avere dei figli.

Il sistema contributivo è stato pattuito dal Governo Meloni. Quindi, tutte quelle donne interessante ad usufruire dell’Opzione Donna, dovranno aver maturato un minimo di 35 anni di contributi, indipendentemente dal numero o dalla presenza o meno di figli.

Prima però di illudere qualcuno, raccomandiamo di prendere la notizia con le pinze, in quanto la riforma pensioni del 2023 sarà ufficializzata dal Parlamento non appena verrà comunicata definitivamente la manovra di bilancio affermata.











