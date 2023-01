Riforma pensioni 2023/ Penalizzante per i giovani, si pensa già alla Riforma 2024

Neanche il tempo di godersi la riforma pensioni del 2023, che già il Governo Meloni sarebbe all’opera su quella per il 2024. Una misura d’obbligo se si vuol evitare l’ultimo minuto come accaduto lo scorso anno. Sarà necessario lavorare sul superamento definitivo della Riforma della riforma pensioni della Fornero.

Neanche una settimana fa, giovedì 19 gennaio 2023, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha tenuto un riunione tecnica, in cui si è discusso sui temi da affrontare per la prossima riforma previdenziale, che speriamo dia i suoi frutti già a partire dal prossimo anno (2024), se non prima di quest’estate.

Riforma pensioni 2023: quali punti si toccheranno?

Ancor prima che la riforma pensioni 2023 venisse approvata, Brambilla sollevò il problema dei giovani penalizzati. Un argomento che indiscutibilmente andrà affrontato per comprendere come superare questo problema già a partire dalla prossima riforma previdenziale.

Contenere le spese per le pensioni; Più flessibilità per permettere un’uscita comoda ai lavoratori; Favorire i giovani, con un sistema più strutturale e stabile.

Stando a quanto possiamo apprendere, l’idea è quella di iniziare a proporre un piano effettivo, da applicare fin dal momento in cui terminano le modifiche apportate per tenere in piedi la riforma pensioni 2023.

Vi sarà un ripristino (con conseguente adattamento), del Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale, la cui finalità è quella di accertarsi che periodicamente si possano monitorare tutti i fattori che incidono sulle politiche previdenziali.

Marina Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali della Repubblica Italiana, ci ricorda che “Le misure non strutturali applicate alla riforma pensioni 2023, devono essere considerate un accompagnamento in attesa di dare un riordino complessivo della materia”.

Elencando qualcuna delle misure appena citate, non possiamo esimerci da citare, la prossima riforma anticipata, conosciuta come Quota 103, da introdurre in sostituzione della vecchia Quota 102 (andare in pensione a 62 anni avendo versato 41 anni di contributi).

In aggiunta alla Quota 103, anche l'Ape Sociale, che verrà prorogata per altri 12 mesi. Usciranno anticipatamente i disoccupati, caregivers, invalidi e chi ha svolto lavori usuranti.











