Riforma pensioni 2022/ Per i giovani meglio puntare alla previdenza integrativa

Nel corso degli anni, si sono succedute varie riforme riguardanti le pensioni, che però hanno reso l’argomento quasi complesso da comprendere. Non a caso anche sulla riforma pensioni per il 2022, gli stessi partiti politici hanno serie difficoltà.

Tuttavia, con i giovani che entrano nel mondo del lavoro sempre più tardi, considerano l’argomento pensioni una cosa che non li riguarda concretamente nel presente.

Visto le cose poco chiare e sicure del giorno d’oggi, oltre a riflettere sulla pensione tradizionale , sarebbe utile riflettere anche sull’attivazione di un fondo pensionistico integrativo, cioè un investimento che può rendere il futuro più sicuro e può essere un vantaggio economico sul presente.

Prima di iniziare a parlare delle previdenze integrative, è bene fare un piccolo accenno riguardo a cosa sono i contributi previdenziali. I contributi come la maggior parte di noi sa, sono somme di denaro obbligatorie che vengono versate sia dal datore di lavoro che dallo stesso lavoratore. Essi vengono calcolati in base alla retribuzione e vengono versati presso appositi istituti ad esempio l’Inps.

Per andare in pensione, bisogna aver versato un certo numero di contributi e aver raggiunto l’età pensionabile. La pensione permette di vivere serenamente una volta che si è finito di lavorare. Per questo per i giovani, si è pensato a una previdenza integrativa che affiancata a quella tradizionale permette di mantenere un buon tenore di vita anche nel futuro (ecco perché si aspetta ansiosamente la nuova riforma pensioni del 2023).

Pensione integrativa: il futuro è adesso

Sembra assurdo pensare alla pensione, soprattutto quando si è giovani, eppure è un investimento che rappresenta un beneficio per il domani e il benessere fiscale di oggi. Alla pensione integrativa, possono aderire tutti i lavoratori autonomi, dipendenti o liberi professionisti.

Esistono forme di previdenza integrativa per tutte le tasche. Sono solitamente di 4 tipi:

Fondi pensioni aperti : sono istituiti da banche, società di gestione del risparmio o società di intermediazione mobiliare;

: sono istituiti da banche, società di gestione del risparmio o società di intermediazione mobiliare; Piani individuali pensionistici : sono istituti da imprese di assicurazione;

: sono istituti da imprese di assicurazione; Fondi pensioni aperti : istituiti dai rappresentanti dei lavoratori e dai datori di lavoro su una base di una contrattazione nazionale;

: istituiti dai rappresentanti dei lavoratori e dai datori di lavoro su una base di una contrattazione nazionale; Fondi pensioni preesistenti: sono invece forme pensionistiche istituite prima del 1992.

Aderire a un fondo pensione quando si è giovani, significa pensare al proprio benessere futuro. Le anticipazioni che mettiamo in questo fondo pensione, un giorno possono essere richieste ad esempio per spese sanitarie, ristrutturazione o acquisto della prima casa. Questi casi però sono possibili solo dopo 8 anni di iscrizione.

Insomma, pensare alla pensione integrativa anziché attendere la riforma pensioni del 2023 è una scelta da fare anche quando mancano ancora molti anni alla pensione. Con dei versamenti personalizzati sarà possibile raggiungere questo pezzo di vita in modo sereno.











