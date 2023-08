Riforma pensioni 2023/ Bucci (Cgil) contro il Governo: rifiuta la discussione

LE PAROLE DI BUCCI E PIERI

Gigia Bucci, Segretaria generale della Cgil Puglia, come riporta baritoday.it, spiega che “il Governo aumenta la precarietà del lavoro, cancella il Reddito di cittadinanza, attua politiche fiscali a vantaggio dei più ricchi, premia gli evasori, definanzia la sanità, rifiuta la discussione sul salario minimo e sulla riforma delle pensioni, spinge sull’autonomia differenziata, e ora impedisce alle Regioni di destinare quota parte delle risorse del Fsc a progetti di inclusione sociale così come alla cultura, che è uno degli assets fondamentali sia per una larga parte del mondo del lavoro per sua natura precaria, che per la valorizzazione dei beni culturali e la sua fruizione a vantaggio anche del settore turistico, fondamentale per le regioni del Sud”. Intanto il Segretario generale della Cisl Emilia-Romagna, Filippo Pieri, ricorda che con la Nadef e la Legge di bilancio “si giocheranno tante partite importanti come pensioni, sanità e fisco, su cui ci aspettiamo risposte significative alle proposte che in questi mesi abbiamo avanzato nelle piattaforme”.

MELONI, RENZI E IL SINDACO D'ITALIA/ Cheli: è il "presidenzialismo" più pericoloso di tutti

RIFORMA PENSIONI, LA RICERCA DEL CNG

Il Consiglio Nazionale dei Giovani ha realizzato, insieme a Eures, una ricerca dal titolo “Situazione contributiva e futuro pensionistico dei giovani”, da cui emerge, come spiega la presidente del Cng Maria Cristina Pisani, che “la crescente precarizzazione e discontinuità lavorativa, associata a retribuzioni basse e mancanza di garanzie sociali, colpisce in particolare i giovani e le donne, rendendo più difficile il loro percorso di ingresso nel mercato del lavoro, la stabilità contrattuale e i livelli retributivi”. Ovviamente “tutto questo comporta un impatto significativo sulla situazione previdenziale futura dei giovani”, perché “la combinazione di discontinuità lavorativa e retribuzioni basse per i lavoratori under 35 determinerà un ritiro dal lavoro solo per vecchiaia, con importi pensionistici prossimi a quello di un assegno sociale”.

CAOS NIGER/ La via stretta dell'Italia per parlare con Niamey e rimanere in Africa

GLI IMPORTI DEI FUTURI ASSEGNI

Più nello specifico, i lavoratori con meno di 35 anni rischiano di ritrovarsi in pensione a quasi 74 anni con un assegno pensionistico che “ammonterebbe a 1.577 euro lordi mensili (1.099 al netto dell’Irpef), valore che equivale a 3,1 volte l’importo dell’assegno sociale. Per i lavoratori in partita Iva (sempre con permanenza fino al 2057 e un ritiro a 73,6 anni) l’importo dell’assegno pensionistico ammonterebbe a 1.650 euro lordi mensili (1.128 al netto dell’Irpef), valore che equivale a 3,3 volte l’importo dell’assegno sociale” . Alessandro Fortuna, Consigliere di Presidenza con delega alle politiche occupazionali e previdenziali spiega che alla luce di questi dati “continuiamo ancora una volta a rivendicare l’introduzione di una pensione di garanzia per i giovani che preveda strumenti di sostegno e copertura al monte contributivo per i periodi di formazione, discontinuità e fragilità salariale dei giovani”.

TASSA SULLE BANCHE/ Un po' di austerity anche per il fondo sovranista di Oslo

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA