Riforma pensioni 2023/ Perché ogni proposta potrebbe saltare: cosa succede?

Riforma pensioni 2023: quante incognite

La riforma pensioni per il 2023 potrebbe saltare da un momento all’altro. Il PIL italiano è in uno status critico, l’economia e gli aspetti finanziari invece, non aiutano di fatto Governo e sindacati per trovare degli accordi proficui.

In un periodo storico di aggravamento economico (complice la pandemia da Sars Cov 2 e guerra in Ucraina), ogni mossa finanziaria dev’essere razionalizzata al fine di contenere ulteriori perdite economiche. Così come succederebbe qualora la riforma Fornero venisse modificata.

Riforma pensioni 2023/ Ape sociale e sistema contributivo: nuove idee sul DEF

Riforma pensioni 2023: salta? Cosa sta succedendo

L’ultima proposta sulla riforma pensioni 2023, ovvero pensare all’APE sociale e all’integrazione del sistema contributivo, avrebbe dato almeno teoricamente, i suoi buoni frutti.

Il problema si presenterebbe nell’investimento economico, i cui miliardi di euro da uscire sarebbero inevitabili. Solo per iniziare da gennaio 2023, con queste proposte sul DEF, il budget ammonterebbe a circa 12, 13 miliardi di euro.

Riforma pensioni 2022/ Scontentati comunque chi ha una discontinuità contributiva

In un momento così delicato – a livello economico e finanziario – spendere soldi in più e gravare sulle spese di bilancio senza, esser certi che la strategia sia quella giusta ,significherebbe alimentare i debiti dello Stato.

Riforma pensioni 2023: si aggiunge il problema delle elezioni

Uno dei fattori che potrebbe incidere particolarmente sulla riforma pensioni per il 2023, sono anche le prossime elezioni politiche. Nessun partito oserebbe proporre un nuovo sistema previdenziale in determinate circostanze.

Significherebbe rischiare il tutto per tutto, vista la possibilità che una buona fetta di lavoratori potrebbero rimanere infelici sulla prossima riforma prevista per la pensione.

RIFORMA PENSIONI/ Ape social, i ritardi dell'Inps denunciati dalla Cgil di Cagliari

Basti pensare all’ipotesi di ridurre le rendite solo per poter concedere la pensione anticipata a partire da 64 anni, che metterebbe in difficoltà i lavoratori, al quale potrebbero associare tale proposta come un “tradimento” nei loro confronti.

Il Governo Draghi è cosciente di tutto ciò e delle dinamiche che metterebbero in difficoltà i partiti politici. Dunque elezioni, pandemia da Covid, guerra in Ucraina e l’aumento delle materie prime starebbe creando serie difficoltà.

Le uniche proposte che resterebbero in piedi sarebbero quella della riforma Fornero, prorogando Opzione Donna, Ape Sociale e Quota 102.

© RIPRODUZIONE RISERVATA