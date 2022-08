Riforma pensioni 2023/ Personale scolastico a rischio: la proposta di ANIEF

A proposito di riforma pensioni per il 2023, anche gli impiegati delle scuole pubbliche dovranno far i conti con l’impossibilità di poter usufruire di Quota 102. Ancora nessuna novità al riguardo, dunque dal 1° gennaio si prospetta il temuto ritorno alla riforma pensioni della Fornero.

L’Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori (ANIEF), per evitare che si possa ripresentare il vecchio sistema previdenziale, ha proposto una soluzione che eviterebbe quindi, il ritorno alla pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne) e alla pensione di vecchia.

Riforma pensioni 2023: la proposta avanzata da ANIEF

Marcello Pacifico, presidente di ANIEF, ha proposto una soluzione per la prossima riforma pensionistica per il 2023. Essa, contiene dei punti importanti che eviterebbe di fatto, uno stress ulteriore per il personale scolastico (vista la complessità mentale e “fisica” di questo impiego).

Nello specifico, il presidente dell’Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori ha proposto quanto segue:

Proporre assegni in linea con il tasso di inflazione; Liquidazione immediata del TFS/TFS; Mamme in pensione anticipata di un anno; Uscita anticipata dal lavoro (verso i sessanta anni ‘età), per quelle professioni a rischio burnout per lo stress lavorativo. Riscatto agevolato o gratuito della laurea.

Il motivo di tutto ciò – che per gli estranei a quest’attività potrebbe sembrar strano – è stato motivato dallo stesso Marcello Pacifico:

«L’insegnamento è vissuto come il lavoro con il più alto tasso di burnout nel pubblico impiego, c’è necessità estrema di una ‘finestra’ ad hoc per questo personale, in alta percentuale costretto ad affrontare patologie invalidanti dovute allo stress da lavoro e a rimanere in servizio fino alla soglia dei 70 anni. Ricordiamo inoltre che per lavorare nel pubblico impiego la formazione universitaria è ormai praticamente obbligatoria e deve essere riconosciuta come contribuzione gratuita dallo Stato”.

Chissà se la proposta per questa riforma pensioni del 2023 possa accontentare il personale scolastico o se dovesse rivelarsi un flop.











