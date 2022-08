Riforma pensioni 2023/ Proposta in estremis per evitare la Legge Fornero

Per conoscere con certezza della riforma pensioni del 2023 è necessario attendere le elezioni politiche che si terranno il 25 settembre del 2022. Durante questa attesa, tutti i vari partiti hanno espresso la loro per quanto riguarda il tema pensionistico per evitare il ritorno della Legge Fornero.

Al tal proposito, sembra proprio che in estremis sia spuntata una nuova proposta che potrebbe risolvere tutti i casi e forse, è anche la via più semplice da poter attuare. Purtroppo l’inflazione e il Covid stanno ritardando e prorogando tante situazioni importanti, tra questi, il tema delle pensioni. Quale sarà la Legge più semplice da mettere in atto?

Riforma pensioni 2023: la nuova proposta in estremis

Quindi, per una vera e propria riforma pensioni del 2023 è necessario attendere ulteriormente. Alcune misure che sono attualmente in vigore sembra che siano state riconfermate. Stiamo parlando della proroga dell’Opzione Donna e Ape sociale, ma con dei dubbi per quanto riguarda l’età.

Sembra che l’idea sia quella di alzare la soglia del requisito da 58/59 anni a 60/61. Per quanto riguarda il destino della Quota 102, che avrà scadenza il 31 dicembre 2022, potrà portare dei cambiamenti a partire dal 1° gennaio 2023. Come abbiamo accennato sopra, se da un lato ci sono delle misure che saranno probabilmente prorogate, dall’altro ci sono delle incertezze.

La nuova idea è quella di sostituire Quota 102 con Quota 103, quindi in questo modo si eviterebbe il ritorno in modalità esclusiva della Legge Fornero. Così gli italiani avranno la possibilità di lasciare il mondo lavorativo all’età di 65 anni e 38 di contributi, oppure 64 anni e 39 di contributi.

Quindi sulla riforma pensioni del 2023, ci potrebbe essere l’arrivo della Quota 103, che come Quota 100 e Quota 102 eviterebbe a migliaia di persone di rimanere nel mondo del lavoro e dare una possibilità di uscita per ottenere la pensione di vecchiaia. Sembra proprio che questa sia la soluzione più semplice e rapida per evitare in modo definitivo il ritorno della Legge Fornero.











