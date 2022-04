Riforma pensioni 2023/ Proposta per ridurre le tasse e incrementare l’importo

Riforma pensioni 2023: problema del potere d’acquisto

Le perplessità sulla riforma pensioni per il 2023 sono ancora tante. Tra i problemi critici sollevati dai sindacati ed approvati dal governo, è sicuramente la forte riduzione del potere d’acquisto per coloro che percepiranno l’assegno previdenziale.

Sulla vicenda l’Unione Italiana del Lavoro, nonché Confederazione sindacale, preme sulla risoluzione del problema legato alla scarso potere d’acquisto. Dunque oltre alla Quota 41 proposta anche a nuove fasce di beneficiari e anticipare la pensione a 64 anni senza troppe penalizzazioni, vedremo quali sono le proposte sul tavolo politico.

Riforma pensioni 2023: puntare alla riduzione di tasse

Secondo la UIL, il problema dello scarso potere d’acquisto dei pensionati si protrarrebbe circa 10 anni. Motivo per cui secondo il loro pensiero, quello che dovrebbe prevedere la riforma pensioni nel 203 dovrebbe riguardare quanto segue:

Nuovi criteri riguardanti l’indicizzazione degli assegni previdenziali;

Estendere la quattordicesima pensione;

Diminuire le tasse sui redditi da pensione.

A fronte di quanto detto, la Legge di Bilancio per il 2023 dovrebbe provvedere una risoluzione inerente alla valorizzazione dei contributi previdenziali. Il problema e la preoccupazione maggiore potrebbe essere tornare all Riforma Fornero, che ricordiamo non ha aiutato per nulla.

Oggigiorno una pensione netta di 1500€ non basta più. Il suo potere d’acquisto è diminuito di circa 700 euro all’anno. Al momento l’unica soluzione plausibile sarebbe quella di ridurre le tasse sulle pensioni.

Riforma pensioni per il 2023: meno tasse da pagare

Quello che graverebbe di più sugli assegni previdenziali sono senza dubbio le tasse. A tal proposito il sindacato vorrebbe che la riforma pensioni per il 2023 preveda una riduzione di tasse.

Nello specifico di parlerebbe di pareggiare la “no tax area” dei pensionati, che ammonta a 8.500€, a quella dei lavoratori dipendenti. Una simil mossa farebbe sì che la pensione possa subire un aumento che andrebbe da 100 a 140 euro al mese.

Se paragonassimo i risparmi d’imposta di oggi rispetto ad un anno fa, ecco che cosa si evince:

Pensione pari a 10mila euro, risparmio di 400€ annui;

Pensione pari a 20mila euro, risparmio di 114€ annui;

Pensione pari a 30mila euro, risparmio di 150€ annui;

Pensione pari a 40mila euro, risparmio pari a 500€ annui.

Nonostante gli importi siano accettabili e neanche troppo bassi, a causa della stagflazione ed inflazione il potere d’acquisto e il risparmio maturato in un anno, potrebbe corrodersi in ben che non si dica.











