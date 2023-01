Riforma pensioni 2023/ Prorogata l’Ape Sociale: domanda e beneficiari

Con la nuova riforma pensioni del 2023 approvata e pubblicata in Legge di Bilancio, sono cambiate un po’ di cose. Tra le novità, ribadiamo la proroga dell’Ape Sociale, destinata ai lavoratori che svolgono mansioni ritenute gravose, e per dipendenti in stato di disoccupazione e caregivers.

Le condizioni attuali sono quelle di cui abbiamo parlato un po’ di tempo fa, ovvero un requisito anagrafico, cioè avere almeno 63 anni d’età ed uno contributivo, aver versato un minimo di 30 anni di contributi previdenziali (non devono esser titolar di nessun’altra pensione diretta).

Riforma pensioni 2023: scadenza della domanda

I caos e le perplessità attorno alla nuova riforma pensioni del 2023 non mancano. Le problematiche più evidenti sono due: il mancato aumento dell’assegno a gennaio 2023 e la scadenza della domanda relativamente alla proroga dell’Ape Sociale.

La Legge di Bilancio del nuovo anno (da poco in corso), ha sancito al 31 dicembre, la proroga dell’Ape Sociale, pur non apportando modifiche. I più curiosi potranno consultare la misura in atto, consultando l’articolo 1, commi 288–291.

Per chi non lo sapesse o ne avesse dimenticato il significato, l’INPS eroga l’anticipo dell’assegno previdenziale per delle categorie specifiche di lavoratori (quelle elencate prima), con 63 anni di età e che non hanno maturato i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia o appunto, anticipata.

Grazie a questa manovra, i lavoratori interessati potranno maturare i requisiti richiesti fino a massimo e non oltre, il 31 dicembre del 2023. Ecco a chi è destinato l’assegno:

Ai lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose (al momento dell’invio della domanda la professione del lavoratore deve essere stata svolta da minimo 7 anni negli ultimi 10 o quanto meno, 6 anni negli ultimi 7);

che svolgono (al momento dell’invio della domanda la professione del lavoratore deve essere stata svolta da minimo 7 anni negli ultimi 10 o quanto meno, 6 anni negli ultimi 7); Agli invalidi civili al 74 %;

%; Ai dipendenti disoccupati che hanno esaurito il trattamento di disoccupazione ,( NASpI oppure similare);

che hanno il ,( oppure similare); Ai caregivers che assistono da un periodo di almeno 6 mesi.

La riforma pensioni del 2023 ha fissato le stesse finestre temporali dello scorso anno:

Dal 1°gennaio al 31 marzo;

Dal 1° aprile al 15 luglio;

Dal 16 luglio al 30 novembre.

Anche la procedura per inviare la domanda resta invariata, tramite credenziali SPID, CNS o CIE al sito ufficiale dell’INPS.











