Riforma pensioni 2023/ Qualcuno rimarrebbe fuori dai giochi: chi sarà penalizzato?

La riforma pensioni 2023 è sempre più un miraggio. Purtroppo l’ultima notizia non è neanche confortante, dato che la coperta pensionistica è molto corta.

Ciò significa che qualcuno inevitabilmente, rimarrà fuori a causa dell’assenza del requisito di anzianità contributiva e/o anagrafico. Nello specifico i soggetti più a rischio sono coloro che hanno un’età inferiore a 64 anni, visto che la flessibilità a 62 sembra sempre più complessa.

Riforma pensioni 2022/ Perché quota 41 non è una proposta risolutiva

Riforma pensioni 2023: coperta troppo corta, cosa succede?

Sulla riforma delle pensioni per il 2023 ci sono ancora tanti dubbi e tanti grattacapi risolvere. Prima la supposizione sull’inutilità della Quota 41, poi l’idea di partire proprio dalla Quota 41 Pura già dall’anno successivo.

Il problema – nonostante Quota 41 pura possa esser approvata – rimane quello dell’aumento dello spread. Se il valore continuasse a crescere, inevitabilmente si dovrà annullare tutto ciò che era stato definito o comunque proposto, fino ad adesso.

RIFORMA PENSIONI/ La delusione dopo il bonus da 200 euro a lavoratori e pensionati

La guerra tra Ucraina e Russia non semplifica lo scenario previdenziale, visto che il Bel Paese sembrerebbe in piena (o quasi), regressione economica. Al di là della riforma pensioni eccessivamente corta, anche Sindacati e Governo sembrerebbero non trovare un accordo.

Il fatto che la riforma pensioni per il 2023 sia molto, troppo corta, ciò comporterà il rischio di far saltare la struttura previdenziale pubblica. Una cosa è sicura, il Paese sta vivendo duramente nell’incertezza più assoluta.

Occorrerà l’intervento di Mario Draghi affinché si possa comprendere come aggirare il problema. Anche le elezioni politiche che si terranno a breve non semplificheranno la situazione.

Riforma pensioni 2023/ Proposta per ridurre le tasse e incrementare l'importo

Infatti, ogni partito politico vorrà esser dalla parte del popolo, inserendo magari nel loro programma, una allusione alla risoluzione del problema pensionistico. Sappiamo bene però, che non si tratta di una promessa reale, ma soltanto di una strategia “acchiappa voti“.

Dunque non resta che comprendere quali saranno le prossime azioni per mettere in atto la riforma pensioni del 2023 ed evitare la Fornero.











© RIPRODUZIONE RISERVATA