Riforma pensioni 2023/ Quota 102 modificata, così si potrebbe evitare la Fornero

Quota 102 potrebbe essere introdotta nella riforma pensioni del 2023. Dopo l’incontro tra Marina Elvira Calderone, il Governo Meloni, i Sindacati e le parti sociali, si è ritenuto opportuno lavorare immediatamente su una soluzione che potesse evitare il ritorno alla Legge Fornero.

Si potrà lavorare su Quota 102 e anche Quota 41, per riuscire a salvare i cittadini dalla Fornero. Al termine della riunione, Giorgia Meloni ha fatto che sapere che bisognerà introdurre urgentemente «Una riforma di sistema complessiva, imperniata su forme di flessibilità che siano sostenibili».

Riforma pensioni 2022/ I sindacati vogliono un piano strutturale, "non le quote"

Riforma pensioni 2023: come sarà la nuova Quota 102

La prossima riforma pensioni del 2023 potrebbe contenere una Quota 102 rivista, ovvero con la possibilità di associare a quest’ultima, anche l’attuale Quota 41, quindi proponendo di versare almeno 41 anni di contributi, più un vincolo anagrafico di 61 o 62 anni di età.

Riforma pensioni 2022/ Dalla nadef prende forma la "Quota 41 flessibile"

Quest’ultima, potrebbe essere un’ottima proposta, dato che andrebbe di comune accordo con il pensiero di Lega Nord. Secondo Elvira Calderone, che si è ritenuta molto soddisfatta del risultato ottenuto, ha specificato che andrebbe presa una decisione definitiva entro il 1° gennaio del 2003, in quanto:

«Senza correttivi, avremo il cosiddetto scalone previdenziale che in questo momento potrebbe comprimere di più la dinamicità del mercato del lavoro che già presenta criticità».

Anche i sindacati si sono ritenuti soddisfatti di quanto ottenuto dalla riunione. Cgil, Cisl e Uil lavorano tutti per uno stesso obiettivo, al fine di garantire la nota flessibilità in uscita senza però, render complesso il sistema previdenziale.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Calderone non vuol fermarsi alla Legge di bilancio

In breve, ci vorrebbe «una riforma di sistema che possa rimettere tutte le gestioni previdenziali in ordine e anche tante situazioni che non sempre portano a garantire tutele a lavoratori in particolari condizioni soggettive».

I sindacati avrebbero chiesto anche un tavolo tecnico, per poter discutere sul da farsi e sul raggiungere un accordo definitivo, dato che ormai manca sempre meno all’inizio del nuovo anno, con conseguente e possibile, ritorno alla Fornero.











© RIPRODUZIONE RISERVATA