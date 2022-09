Riforma pensioni 2023/ Quota 103 potrebbe essere l’unica svolta: le altre soluzioni

Con la prossima riforma pensioni per il 2023 i disagi sono ancora molti. Tra elezioni politiche e Governo incerto sul da farsi, le proposte sul tavolo restano ancora astratte. Non resta niente di concreto, se non la possibilità che possa saltare tutto e tornare la Fornero.

Ci aspettiamo che da settembre a dicembre possa esserci un miracolo, sempre che la gente non abbia perso le speranze. Purtroppo anche la situazione attuale della guerra con conseguente inflazione alle stelle e crisi energetica, sta mettendo a dura prova Sindacati e Governi.

Riforma pensioni 2023: quali sono le soluzioni attuali?

L’unica soluzione che potrebbe tenere in piedi la prossima riforma pensioni per il 2023 è Quota 103. Essa andrebbe a sostituire Quota 102, con pensione a 65 anni di età e 38 di contributi versati o ancora, uscire dal lavoro a 64 anni e versare 39 anni di contributi.

Si susseguirebbero ulteriori proposte come Opzione Donna e Ape Sociale. Nel primo caso potrebbe esserci un cambiamento della soglia anagrafica, nel secondo invece, i requisiti sarebbero uguali a quelli a cui sottostiamo oggi.

Se ciò si verificasse, le donne uscirebbero dal mondo del lavoro avendo versato 35 anni di contributi, e a 60 / 61 anni d’età piuttosto che 58 oppure 59.

Soluzioni di cui abbiamo già parlato abbondantemente, anche se sembrerebbero non bastare. Quello che potrebbe sconvolgere la vera riforma pensioni del 2023 – oltre alla soglia anagrafica di Opzione Donna – resterebbe l’interesse di tutelare i lavoratori detti “gravosi“.

Ad essere preoccupato sulla vicenda è Carlo Calenda, membro del parlamento europeo e a carico del partito politico Terzo Polo. Per risolvere la questione e tutelare i lavoratori gravosi, secondo Calenda bisognerebbe agire tempestivamente.

Questo vuol dire che attendere la fine dell’anno 2022 senza concludere nulla o non avere alcuna proposta tra le mani, significherebbe aggravare ancor di più tale categoria di dipendenti e lavoratori.

Per lavoratori gravosi si intendono tutti coloro che appartengono alle 11 categorie presenti nella lettera D del comma 179 della Legge 232/2016 ed elencati nell’allegato di tipo C.

