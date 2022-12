Riforma pensioni 2023/ Quota 103 sotto accusa, per Cesare Damiano “serve tutt’altro”

Il Governo Meloni ha messo giù un piano per la riforma pensioni 2023 che sia temporaneo. Da quando la proposta è stata pubblicata nella manovra di bilancio, non sono mancate le critiche su questa soluzione che avrebbe “arrecano danni alla riforma di pensionamento“.

Le critiche sono giunte da cittadini, sindacalisti e anche da esponenti politici di una certa importanza. Il problema – stando a quanto si legge – starebbe proprio in questa riforma previdenziale, che anziché evitare un possibile ritorno alla riforma pensioni della Fornero, potrebbe causarne la remissione.

Riforma pensioni 2023: le accuse sulla scelta in Bilancio

A parlare della catastrofe che potrebbe causare la riforma pensioni del 2023, assimilabile più ad una soluzione “ponte” piuttosto che strutturale, l’onorevole Cesare Damiano, Ex Ministro del lavoro e delle politiche sociali della Repubblica Italiana, ha espresso il suo giudizio negativo sulla vicenda:

“Per quanto riguarda le pensioni, il Governo si è orientato, nel disegno della legge di Bilancio, ad attuare un progetto cosiddetto “ponte”. Rimandando, come dichiarato da vari esponenti dell’esecutivo, una vera e propria riforma del sistema previdenziale al prossimo anno. Predisponendosi, per far questo, al confronto con i sindacati dei lavoratori. Questa scelta, oltre al problema dei tempi brevi a disposizione, è anche dovuta al fatto che le risorse disponibili sono esigue.”

Quello di cui ha parlato Damiano sulle conseguenze di Quota 103, sono le stesse che abbiamo accennato un po’ di settimane fa. Ovviare alla Legge Fornero – almeno alle condizioni attuali – sarebbe pressoché impossibile.

Anche secondo l’onorevole quelle appena discusse, non sono altro che delle “palesi bugie“, costruite per non demoralizzare i lavoratori. Oggi la rivalutazione degli assegni pensionistici al 100%, destinata a chi percepisce 1600€ netti, aggrava la situazione del ceto medio, che si ritroverà con più semplicità ad un alto grado di indebitamento.

Come dichiarato dallo stesso Cesare Damiano, per togliere definitivamente la Legge Fornero, la riforma pensioni del 2023 e quelle a seguire, dovranno contenere dei requisiti (per uscire dal lavoro) più abbordabili e meno rigidi.











