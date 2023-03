Riforma pensioni 2023/ Quota 103 va sostituita: quanto tempo ci vuole?

La riforma pensioni 2023 ha previsto Quota 103. L’ultima Legge di bilancio ha acconsentito di mandare in pensione, quei lavoratori che hanno compiuto almeno 62 anni di età e che hanno versato 41 anni di contributi previdenziali.

Adesso però, si punta a sostituire la Quota 103, con una riforma più flessibile, e che possa gratificare più lavoratori possibili. D’altronde, ricordiamo che per il Governo Meloni adesso diventa sempre più complesso, visto che dovranno superare lo scalino della vecchia Legge Fornero.

Riforma pensioni 2023: Quota 103 da “eliminare”

Per quest’anno la riforma pensioni 2023 ha già dato il via alla domanda per accedere a Quota 103. Il problema però, resta sempre lo stesso: superare la Fornero. L’idea è quella di iniziare introducendo Quota 102, consentendo l’uscita dal lavoro a 62 anni d’età, ma con 38 anni di contributi versati.

Ammesso che Quota 102 possa essere una soluzione, non dobbiamo dimenticare il focus primario del Governo: stabilire un minimo di 41 anni di contributi previdenziali, e andare in pensione al di là dell’età anagrafica.

Osservando le esperienze passate, sarebbe banale e al quanto falso dire che si può trovare una soluzione nell’immediato. E anche un anno a dirla tutta, è molto poco. Ecco perché il Governo sta cercando a tutti i costi, di trovare delle soluzioni per temporeggiare almeno fino al 2024.

Le esigenze sono sempre più palesi. La stessa INPS fa sapere che più di 3 lavoratori su 10 fanno richiesta per ottenere degli ammortizzatori sociali. Si tratta di assegni prepensionamento o anticipati, che danno la possibilità di uscire anticipatamente dal lavoro.

L’età media dei titolari di questi assegni è molto vasta:

61,1 anni per gli iscritti al Fondo lavoratori dipendenti dell’INPS;

61 Anni per mezzadri, coltivatori diretti e coloni;

61,4 Anni per gli artigiani;

62,1 Anni per i commercianti;

62,4 per i dipendenti pubblici.

Nel frattempo ricordiamo che la riforma pensioni 2023 ha già dato il via alla domanda telematica per Quota 103.











