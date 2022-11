Riforma pensioni 2023/ Quota 41 light? Forse, ma la Meloni pensa già al 2024

Chiariti – se così possiamo dire – i punti sulla riforma pensioni del 2023, il Governo Meloni guarda già in là, pianificando quella che potrebbe essere la prossima riforma per il 2024. Qualcuno potrebbe storcere il naso, dato che per il prossimo anno non si è trovata soluzione, come si potrebbe pensare all’anno ancora successivo a quello che verrà?

In verità potrebbe sembrare ma non è un controsenso. Perché la riforma previdenziale per il 2023 non è stata concretizzata a causa del carovita, inflazione alle stelle e di tutte le problematiche che sono nate dal conflitto tra Russia ed Ucraina. Infatti, la soluzione di adottare Quota 41 rivista è soltanto temporanea, ovvero riguarderà soltanto il 2023.

Riforma pensioni 2023: gli obiettivi tra due anni

Dato che la riforma pensioni 2023 sarà sostituita (possibilmente), da Quota 41 ibrida, il Governo Meloni ha già fatto sapere di essere al lavoro per pianificare ed evitare il ritorno alla Fornero. L’obiettivo è quello di trovare un accordo con sindacati, con le imprese e tutte le associazioni di categoria, al fine di soddisfare le esigenze previdenziali e le aspettative dei cittadini.

Il fine ultimo sarà quello di approvare una Quota 41 che possa esser redatta in forma “secca“. Così come incentivato da Lega Nord e da centrodestra, questa soluzione dovrebbe prevedere l’uscita dal lavoro con 41 anni minimo di contributi versati al di là dell’età anagrafica del soggetto.

In previsione di un innalzamento delle entrate dei contributi, entro il 2025 (come vorrebbe anche la Lega Nord), pensare ad una riforma previdenziale più stabile come quella di Quota 41 secca, potrebbe rientrare nei costi senza essere intimoriti da quelle che potrebbero essere le risorse economiche rimanenti.

Se nella riforma pensioni del 2023 non ci sarebbero stati i presupposti per aggiungere bonus, nel 2024 si potrebbe pensare a delle agevolazioni contributive per lavoratrici madri. L’idea potrebbe esser quella di dare un contributo in più per ciascun figlio.











