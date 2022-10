Riforma pensioni 2023/ Quota 41 per tutti: ma ci sarebbero dei “limiti”

Prima che si arrivi alla riforma pensioni del 2023, si attende la nuova Legge di Bilancio con tutte le informazioni contenenti le nuove regole per uscire dal lavoro anticipatamente. Sul piatto le proposte sono molte, ma quasi nessuna sembrerebbe esser concreta.

Qualcuno starebbe pensando ad una nuova riforma simile all’Opzione Donna, ma per mandare in stato di quiescenza gli uomini. A tal proposito i sindacati hanno un’idea ben precisa, anche perché l’Opzione Uomo potrebbe essere costar caro alle tasche dello Stato italiano.

Riforma pensioni 2023: cosa potrebbe prospettare la Legge di Bilancio

Lega e sindacati credono che la riforma pensioni 2023 debba prevedere l’uscita anticipata, magari rendendo Quota 41 generale per tutti. Il Governo Meloni al riguardo non sembra esser contrario, ma sta proprio alla politica italiana di Fratelli di Italia far quadrare i conti.

Quota 41, così come è facile supporre dal nome di questa riforma, consentirebbe di mandare tutti in pensione a patto che si siano versati minimo, 41 anni di contributi. Al momento il vero problema è cercare una soluzione per renderla sostenibile.

Al momento, il privilegio di usufruire di Quota 41, è destinato soltanto a poche categorie di individui, ovvero disoccupati, invalidi, caregivers e lavoratori che svolgono attività usuranti. E allora, che cosa resta da fare?

Se è pur vero che estendere Quota 41 a tutti possa realmente esser di aiuto, consentendo di uscire dal mondo di lavoro prima dell’attuale età anagrafica e di quella predisposta dalla Legge Fornero, allo stesso tempo comporterebbe allo Stato una grossa spesa pensionistica.

La Ragioneria dello Stato ha stimato un costo annuo pari a 5 miliardi, con un picco di altrettanti 9 miliardi che graverebbe ancor di più sulle spese pubbliche.

Attualmente ci sarebbe un’idea pressoché plausibile, ovvero attuare sì Quota 41 anni per tutti, ma con un limite di età. Ovvero, usufruire della pensione anticipata, ma con un limite che potrebbe esser applicato a 60 o 61 anni di età.











