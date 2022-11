Riforma pensioni 2023/ Quota 41 potrebbe essere “ufficiale”, ma a tempo limitato

Giorgia Meloni sulla riforma pensioni del 2023 è stata molto esplicita e trasparente. L’idea è quella di attuare una soluzione momentanea, per fare in modo che si eviti lo scalone previdenziale a cui si incorrerebbe con la Riforma pensioni della Fornero, e temporeggiare per stabilire in tempi migliori, una opzione più sicura.

Recentemente Marina Calderone, Ministra del Lavoro, insieme a Sindacati, parti sociali e Giorgia Meloni, hanno discusso della possibilità di attuare una Quota 41 con dei limiti, che sostituirebbe l’attuale Quota 102 ma che consentirebbe ciò che tutti vorrebbero: evitare il ritorno alla Fornero dal 1° gennaio.

Riforma pensioni 2023: Quota 41 quasi “decisa”

La riforma pensioni 2023 potrebbe presentarsi con Quota 41, consentendo ai lavoratori italiani di andare in pensione a 61 anni d’età, ma avendo versato almeno 38 anni di contributi. Secondo la premier Meloni, ciò sarebbe possibile ma per un tempo limitato, ovvero fino all’anno 2023 e poi cambiare.

Giorgia Meloni infatti, prima che vengano prese le prossime misure della prossima Legge di Bilancio, ha fatto sapere: «Abbiamo sempre riconosciuto l’importanza del confronto con le parti sociali. Il nostro approccio è di totale apertura e rispetto. Dove ci porterà questo confronto dipenderà dell’approccio e dalla disponibilità di ciascuno di noi».

La premier poi, ha avvertito il tavolo spiegando quello che oramai tutti sanno: «Siamo nel mezzo di una crisi internazionale sociale, usciamo da una pandemia, c’è una crisi energetica in corso, un aumento dei costi delle materie prime, una inflazione vicina al 10%, salari perlopiù inadeguati, pensioni di oggi basse, e quelle future rischiano di essere inesistenti».

Un periodo non proprio ottimale per pensare alla pensione, visto che potremmo aggiungere altri problemi come quello del precariato. La riforma pensioni del 2023 potrebbe trovare una soluzione più rapida (almeno fino al prossimo anno, poi si cambia).

Applicare Quota 41 per un tempo limitato di 12 mesi, per poi discutere sul da farsi in tempi migliori o comunque più calmi.











