Riforma pensioni 2023/ Quota 41 potrebbe salvarci dalla Fornero: a breve il verdetto

Mercoledì 09 novembre 2022, la riforma pensioni del 2023 potrebbe giocarsi il suo destino. Giorgia Meloni incontrerà i sindacati e le parti sociali, comprendendo il da farsi.

Dopo l’incontro tra Sindacati, il Governo Meloni e Calderone, si è definita l’importanza di dover trovare una soluzione concreta per evitare il ritorno alla riforma pensioni della Fornero e allo stesso tempo, non ritrovarsi con uno scalone pensionistico importante.

Calderone, Ministro del lavoro, ha fatto sapere che per trovare un accordo che non gravi troppo sulle casse di Stato, la soluzione sarebbe Quota 41 con alcune riserve.

Riforma pensioni 2023: Quota 41 come ultima soluzione?

Sulla riforma pensioni del 2023 ne abbiamo parlato abbondantemente. Siamo quasi arrivati alla conclusione, che a parte Quota 102 da modificare, la vera ed unica soluzione resterebbe Quota 41 ma con alcune osservazioni. Il Ministro del lavoro ad esempio, ha detto:

“Quota 41 potrebbe essere un numero di riferimento, ma dobbiamo ancora vedere in che modo e con quali condizionalità, insieme alla proroga di Opzione Donna e di altri strumenti. Le priorità sono l’accesso al lavoro per giovani e donne, il riaccompagnamento al lavoro per chi lo ha perso, le politiche attive attraverso l’investimento delle risorse del Pnrr e dei fondi strutturali europei”.

Il sindacalista italiano Maurizio Landini però, non sarebbe tanto felice di approvare Quota 41, perché a suo dire sarebbe una soluzione troppo superficiale, dove non ci sarebbe nessuna concretizzazione al riguardo. Ecco le sue parole:

“Quota 41? Non è il momento di dare i numeri. Dire Quota 41 non vuole dire nulla, uno può dire 42-43 il problema è quale riforma delle pensioni fare perché se uno dice Quota 41 e poi ci mette di fianco l’età e salta fuori che è quota 103-104-105, di cosa stiamo discutendo?” Poi finisce il suo discorso dicendo: “Vogliamo capire se c’è o meno la disponibilità del governo ad aprire una trattativa complessiva. Non è il momento di dare numeri ma serve capire concretamente cosa fare”.











