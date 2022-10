Riforma pensioni 2023/ Quota 41 quasi certa, ma con limitazioni

Sulla riforma pensioni 2023 il programma di Fratelli di Italia, sembrerebbe voler trovare un giusto compromesso per adottare Quota 41. L’idea è quella di apporre tale Legge, con un limite anagrafico. Una soluzione accettabile oppure no?

Il tempo vola, siamo quasi a gennaio del 2023 e ancora non si hanno certe sulla prossima riforma previdenziale. Se tornasse la Fornero, dovremmo tenerci pronti alle tradizioni: 67 anni e 20 anni di contributi (minimi) per la pensione di vecchiaia, oppure 42 anni e 10 mesi per la pensione anticipata, indipendentemente dall’età anagrafica (un anno in meno per le donne).

Riforma pensioni 2023: Quota 41? Ecco le soluzioni

Un modo per uscire anticipatamente dal lavoro con una prossima riforma delle pensioni del 2023, ci sarebbe. Una soluzione su cui il Governo dovrebbe lavorare attentamente, per evitare che ci si ritrovi a pagare troppi soldi a carico delle casse dello Stato.

Se Quota 41 venisse applicata così come potrebbe aver senso, e come potrebbe piacere a tutti i lavoratori, le spese diverrebbero insostenibili. Perché chi avrebbe iniziato a lavorare da giovanissimo, ad esempio a 16 anni. potrebbe uscire dal lavoro a 57 (16 + 41).

Ciò però, avrebbe un costo fintroppo esoso per le casse pubbliche Basti pensare che secondo le stime dell’INPS, si arriverebbero a spendere 4 miliardi nel primo anno per poi toccare i 9 miliardi di euro nell’ultima annualità di un percorso decennale.

La Ragioneria generale dello Stato, ha fatto una previsione poco piacevole per i costi pubblici. Se venisse applicata Quota 41 (così per com’è), associando lo stop ai sistemi automatici di adeguamento all’aspettativa di vita, prorogare Opzione donna e l’Ape sociale, insieme all’avvio di un percorso per far salire, anche gradualmente, tutti gli assegni ad almeno 1.000€, il costo della spesa pensionistica farebbe fatica a reggere, in quanto innalzerebbe di oltre un punto di Pil.

L’idea più economicamente sostenibile quindi, sarebbe quella di accorpare all’età contributiva, anche quella anagrafica, raggiungendo almeno i 62 o 63 anni di età.











