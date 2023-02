Riforma pensioni 2023/ Requisiti maturati, cosa succede se cambiasse la riforma?

Date le molteplici confusioni sulla riforma pensioni 2023, abbiamo appreso sul web una domanda molto interessante. Ma che cosa accadrebbe nel caso in cui tale riforma nel 2024 dovesse esser modificata oppure cancellata, nonostante siano stati maturati determinati requisiti?

Innanzitutto, dipende dai requisiti maturati. In questo caso il richiedente è un soggetto che ha esposto il suo caso, facendo riferimento alla pensione anticipata. Abbiamo estrapolato sia la domanda, che la risposta pubblicate su Repubblica, grazie ad un professionista del settore. Ecco tutto riportato di seguito.

Riforma pensioni 2023: se cambiasse? Scopriamo gli effetti

Se dovesse cambiare la riforma pensioni del 2023, e nel frattempo qualcuno abbia maturato i requisiti, la paura è di poter perderli e adeguarsi ai cambiamenti. Ma è davvero così? Intanto, ecco la domanda dell’utente:

Gentile esperto, ho iniziato a lavorare a novembre 1980 (senza interruzioni) e a settembre 2023, secondo i miei calcoli, raggiungerò i requisiti per la pensione anticipata L. Fornero (42 anni e 10 mesi). Sul sito dell’Inps (La mia pensione) risulta come data di pensionamento 01 gennaio 2024. Vorrei sapere se, qualora la nuova riforma prevista per il 2024 dovesse cancellare/modificare la pensione anticipata L. Fornero, i miei requisiti per la pensione sarebbero comunque raggiunti e consolidati a settembre 2023 o se sarei soggetto ad eventuali modifiche previste dalla nuova riforma che avrà decorrenza 01/01/2024, poiché la data di pensionamento (pagamento della pensione) al momento risulta 01/01/2024. RIFORMA PENSIONI/ I numeri utili per capire gli effetti delle Quote

A rispondere è direttamente l’INPS. Basterà consultare la circolare, con il messaggio numero 219/2013, in cui viene citato il principio di cristallizzazione. Questo vuol dire, che a meno che non vi sia una abrogazione specifica (una Legge che cancelli dei diritti), la maturazione dei requisiti non verrà perduta in alcun caso.

Per farla breve e semplice, anche la riforma del 2023 o del 2024 dovesse abolire la Fornero o cambiare la sua forma, i requisiti una volta maturati, non potranno essere perduti.

