Riforma pensioni 2023/ Rischia di saltare tutto: Proietti non vuol permetterlo

La riforma pensioni 2023 è a rischio. Potrebbe saltare se solo il Governo cadesse, e dunque i lavoratori iniziano a destare non poca preoccupazione. Ciò che chiunque o quasi, non vorrebbe che accadesse, è tornare alla riforma pensioni della Fornero.

Il problema più grande è che la Fornero non è stata cancellata, ma soltanto sospesa. Questo vuol dire che in casi estremi, si potrebbe tornare ad essa, qualora la Quota 102 non dovesse esser prorogata.

Riforma pensioni 2023: cosa accadrà dal prossimo anno

La situazione a Palazzo Chigi non è delle più rosee. Tra i tanti problemi che sta affrontando l’Italia, tra quelli più grandi ma anche trascurati, è la riforma pensioni 2023. Al 31 dicembre di quest’anno (2022), probabilmente la Quota 102 terminerà, insieme all’Opzione Donna e all’Ape Sociale.

Con la crisi del Governo Draghi, la soluzione più plausibile potrebbe esser quella proposta giorni fa da Orlando, optare per una uscita dal lavoro più soft.

Ecco le parole di Domenico Proietti, segretario confederale della Uil, su come vorrebbe affrontare questa situazione:

“Come Uil, ma credo di centrare anche il parere di Cigl e Cisl, non rientra nelle nostre intenzioni quella di arrenderci al contesto, certo la situazione, inutile negarlo, non sarà e non é delle più facili, ma come sindacato faremo sempre di tutto per proseguire nel nostro pressing, indipendentemente dal Governo con cui dovremmo confrontarci. Il nostro scopo, come triplice, resta sempre uno: convincere l’esecutivo che una flessibilità in uscita permetterebbe anche quel turnover generazionale tanto importante per i nuovi ingressi nel mercato del lavoro.”

La priorità sono anche i lavoratori più anziani. Chi ad esempio, ha 62 anni e ha versato 41 anni di contributi, meriterebbe un sano relax dopo una vita intera dedicata al lavoro.

Sappiamo però, che i sindacati continueranno a lottare ed insistere contro il Governo, affinché quest’ultimo possa convincersi a dar priorità alla riforma pensioni per il 2023.











