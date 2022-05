Riforma pensioni 2023/ Ritardi inaccettabili: nuove condizioni di vita pessime

Nell’attesa che qualcuno si decisa a pubblicare la nuova riforma pensioni 2023, in Italia gli anziani cominciano a restringere le spese. Persino andare al ristorante sta per diventare un lusso di cui pochi potranno permettersi.

Tra inflazione e caro vita, il rischio è quello di non poter più comprare le materie prime o addirittura, avere difficoltà per andare a mangiare fuori. La riforma previdenziale in questo caso, aiuterebbe coloro che usciranno dal momento del lavoro.

Riforma pensioni 2023: cosa succede con il caro prezzi

Con l’eventuale riforma pensioni 2023 si dovrebbe pensare ad un cedolino pensionistico più adeguato e rapportato all’eventuale difficoltà futura per sostenere il caro vita.

A Napoli ad esempio, prima che scoppiasse la pandemia del Covid, una pizza margherita costava circa 4,50€. Oggi si trova nello stesso luogo, anche 1€ o 2€ in più.

In altri ristoranti ancora, la stessa pizza semplice è prezzata più di 10 euro. Immaginandosi un anziano che alla riforma e pensione attuale vorrebbe mangiare più di una pizza al mese con moglie, figli e nipoti, non pagherebbe meno di 120 euro.

Una cifra che graverebbe pesantemente sul bilancio mensile, dato che in Italia la maggior dei pensionati percepiscono non oltre 1000 euro di previdenza sociale.

Il conflitto tra Ucraina e Russia, la pandemia del coronavirus e gli altri problemi da risolvere, non starebbe agevolando la situazione globale. Motivo per cui la riforma pensioni 2023 tarderà ad esser pubblicata, se non slittata al prossimo anno.

Al momento una nuova norma per i pensionati, limiterebbe i problemi attuali. Naturalmente la preoccupazione è quella di tornare alla Riforma Fornero. Una mossa che a tutti i costi andrebbe evitata, anche perché i lavoratori hanno diritto a delle riforme di tutto rispetto.

I ristoratori italiani oggi si trovano in estrema difficoltà a causa della scarsità ed aumento dei prezzi delle materie prime. I prezzi applicati fino a qualche anno fa sul cibo, oggi sarebbe impossibile riproporli. Si parla di un aumento triplicato dei costi.

Non resta che attendere la possibilità che una nuova riforma sulle pensioni per il 2023 possa in qualche modo risollevare la questione economica italiana.

