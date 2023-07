Riforma pensioni 2023/ Importi ballerini per gli assegni di agosto

ATTENZIONE ALL’IMPORTO DELLA PENSIONE DI AGOSTO

Come ricorda Il Messaggero, ad agosto l’importo delle pensioni potrebbe subire delle variazioni. “Il motivo è presto spiegato: l’importo varierà in base alle operazioni di conguaglio relative al modello 730 del 2023. La cifra mensile della pensione sarà dunque più alta in caso di rimborso, oppure più bassa se fosse presente una trattenuta a debito del contribuente. A questo si aggiunge che l’Inps, nella comunicazione pubblicata sul sito, ha spiegato che a luglio 2023 l’istituto ha avviato la verifica a consuntivo delle prestazioni collegate al reddito ed erogate in via provvisoria negli anni 2020 e 2021. E in caso di variazione dell’importo mensile della pensione, nel mese di agosto 2023 viene posta in pagamento la rata di pensione aggiornata”. Il quotidiano romano aggiunge che “gli arretrati di importo fino a 500 euro lordi saranno pagati sulla mensilità di agosto, mentre il recupero con trattenuta su pensione delle somme eventualmente erogate in eccesso avverrà a partire dal mese di ottobre 2023. I soggetti interessati sono comunque stati avvisati tramite una comunicazione dedicata”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SBARRA

Secondo Luigi Sbarra, “la via per elevare salari e pensioni passa per il rinnovo di tutti i contratti pubblici e privati, il contrasto alla speculazione e il controllo di prezzi e tariffe, una riforma fiscale redistributiva e progressiva che sposti il baricentro del prelievo dai redditi agli extraprofitti e alle rendite finanziarie e immobiliari, dichiarando anche una guerra spietata all’evasione e all’elusione fiscale e contributiva”. In un articolo pubblicato su Conquiste del lavoro, il Segretario generale della Cisl aggiunge che “occorre ridefinire un sistema pensionistico socialmente sostenibile, flessibile, inclusivo, rilanciare la sanità pubblica con opportune risorse, assumere medici e infermieri, tagliare le liste di attesa, assicurare interventi nella medicina territoriale e di prossimità nella prospettiva di integrare i servizi socio-sanitari-assistenziali”.

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI SEMINERIO

Intanto, in un articolo pubblicato su Start Magazine, Mario Seminerio, analizzando alcuni dati sulla finanza pubblica diffusi sul Sole 24 Ore da Gianni Trovati, spiega che “la spesa è rimasta pressoché ferma in valore nominale (con l’eccezione delle pensioni), e di conseguenza è stata abbattuta in termini reali, cioè al netto dell’incremento dei prezzi”. L’alta inflazione “ha portato ad un aumento di entrate nominali che ha dato l’illusione ottica di disporre di un ‘tesoretto’ da usare per attutire i danni. Nel frattempo, il fermo della spesa nominale, a parte le pensioni, ha posto le basi per un ulteriore decadimento delle prestazioni di ampi settori della Pubblica amministrazione. Segnatamente, della spesa sanitaria, già fortemente compressa in un Paese che sta invecchiando come pochi altri al mondo”.

