RIFORMA PENSIONI 2023/ Sbarra: sbagliata la stretta del Governo (ultime notizie 25 novembre)

Luigi Sbarra, ospite di Coffee Break, la trasmissione in onda su La7, ha spiegato che “è sbagliata la stretta sulle pensioni. Il Governo farebbe bene a ritirare dalla manovra l’articolo 33, che restringe aliquote e rendimenti per i futuri trattamenti pensionistici di medici, infermieri, personale degli enti locali, maestre d’asilo, ufficiali giudiziari. È sbagliata la stretta ulteriore su Ape sociale e Opzione donna”. Il Segretario generale della Cisl ha poi aggiunto, come riporta Ansa: “Non so come il governo pensa di assicurare le prestazioni sanitarie o tagliare le liste d’attesa se in queste ore c’è un fuggi fuggi dal sistema sanitario pubblico, temendo medici e infermieri che da gennaio scattino penalizzazioni sui loro trattamenti”.

LA MANIFESTAZIONE A ROMA

La Cisl oggi terrà una manifestazione nazionale a Roma e, come riporta Il Giornale di Calabria, il Segretario generale regionale Tonino Russo spiega che “in piazza Santi Apostoli chiederemo che siano riveduti e corretti alcuni punti che la Cisl ritiene ineludibili nella legge di bilancio per il 2024: più risorse per fragilità e non autosufficienza; per chi vuole andare in pensione, l’inserimento di misure di flessibilità per il superamento della Legge Fornero, l’eliminazione delle penalizzazioni su Quota 103, Ape sociale e Opzione donna; la cancellazione dei tagli alle rendite pensionistiche dei lavoratori degli enti locali, dei sanitari, degli insegnanti di asilo ed elementari parificate, di ufficiali, aiutanti e coadiutori giudiziari; la piena indicizzazione delle pensioni per tutti; maggiore equità fiscale”.

