Riforma pensioni 2023/ Sbarra, “Sconti contributivi per giovani e madri”

La Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori ha ritenuto opportuno pensare a quella che sarà la riforma pensioni per il 2023. La CISL ha optato per mandare in pensione coloro che hanno compiuto i 62 anni d’età oppure fornendo come soluzione Quota 41.

L’obiettivo è quello di garantire massima flessibilità in uscita dal mondo del lavoro. La confederazione ha aggiunto: “Nel solco dei criteri di equità, inclusione e sostenibilità sociale“. Fattori che al momento purtroppo, mancherebbero.

Riforma pensioni 2023: la proposta CISL

In attesa della prossima riforma pensioni per il 2023, la CISL ha stilato nero su bianco la proposta da fare in vista della prossima Legge di Bilancio. Luigi Sbarra, nonché sindacalista italiano, ha spiegato che quanto detto fino ad oggi:

“Si tratta di una parte della proposta complessiva della Cisl, al cui interno abbiamo pensato ad integrare pensione contributiva di garanzia per i giovani; sconti contributivi per le madri; sostegno pubblico all’adesione alla previdenza complementare; maggiore supporto ai lavoratori precoci; estensione della platea dei lavori usuranti e dell’Ape sociale per quelli gravosi; possibilità di andare in pensione a partire dai 62 anni di età ed un nuovo adegua mento dell’assegno pensionistico al costo della vita“.

I problemi sulla prossima riforma previdenziali sono evidenti. Anche Opzione Donna cela delle problematiche retributive nascoste, dunque servirebbe un piano di mediazione. Restano due soluzioni secondo la CISL:

Quota 41: prevede l’uscita dal lavoro anticipata, purché vengano versati almeno 41 anni di contributi. Uscita dal lavoro anticipata: la possibilità di andare in pensione a partire dai 62 anni d’età.

Tali proposte rispecchierebbero la flessibilità di cui parla tanto la La Confederazione Italiana dei Sindacati Lavoratori. Mancano ancora pochi mesi alla fine dell’anno, dunque non sappiamo ancora quali saranno le decisioni ufficiali.

Sul tavolo tra Governo e Sindacati c’è ancora tanta perplessità, motivo per cui ad oggi siamo incerti su quella che potrebbe essere la riforma pensioni del 2023.











