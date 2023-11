Riforma pensioni 2023/ Il rischio di assegni sempre più bassi

LE PAROLE DI REALFONZO

Come riporta Askanews, il Fondo Cometa, che si occupa della pensione complementare dei metalmeccanici, ha deciso di organizzare un roadshow in tutta Italia per approfondire novità e strategie di investimento. Il Presidente Riccardo Realfonzo evidenzia che “le pensioni attuali sono sempre più basse e le pensioni future rischiano di essere ancora più basse. L’obiettivo è far conoscere la previdenza complementare e in particolare il Fondo pensione Cometa che garantisce agli aderenti dei costi di amministrazione finanziaria bassissimi, permette di avere una contribuzione aggiuntiva, gestisce risorse in maniera professionale e si occupa del futuro dei lavoratori”. Inoltre, “nel lungo periodo la convenienza della previdenza complementare e di Cometa emerge chiaramente: per i lavoratori che scelgono Cometa la pensione alla fine è certamente più grande che non se il Tfr e i contributi vengono lasciati in azienda”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CAVALLARI

Come riporta Ansa, nell’audizione sulla Legge di bilancio, la presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari ha detto che “in ambito previdenziale, rilevano le misure volte a preservare la sostenibilità del sistema pensionistico. Alla riproposizione, sebbene a condizioni più stringenti, dei canali temporanei di pensionamento con requisiti ridotti rispetto agli ordinari, si affiancano misure volte a incidere positivamente e strutturalmente sull’evoluzione futura della spesa pensionistica come l’anticipo dell’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti per l’uscita anticipata e la parificazione delle aliquote di rendimento dei dipendenti pubblici”. La Cida, invece ha concentrato l’attenzione sulla misura che inasprisce il blocco parziale della rivalutazione degli assegni.

I RILIEVI DELLA CIDA

La Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità, infatti, ha rimarcato che “è di tutta evidenza che il mancato adeguamento all’inflazione costituisca, anche dal punto di vista giuridico, una decurtazione permanente del credito pensionistico. Il che, tradotto in termini tributari, integra i requisiti di una vera e propria imposta patrimoniale. Ricondotta alla sua reale configurazione l’idea di una imposta patrimoniale circoscritta non alle grandi fortune, come in altri paesi, bensì ai soli percettori di alcune migliaia di euro, purché a titolo di pensione, mostra tutta la sua carica di incostituzionalità. Cida, inoltre, ha stimagizzato “la scelta del Governo di penalizzare così fortemente l’uscita a 64 anni dei contributivi puri, che non riguarda solo i millennials, ma tutti coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il ’96 e hanno già versato più di 20 anni di contributi”.

