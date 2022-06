Riforma pensioni 2023/ Sì alla flessibilità in uscita: le parole di Andrea Orlando

Preoccupazioni in crescita per la riforma pensioni per il 2023, la cui soluzione è non stata ancora trovata. Molti lavoratori continuano a chiedersi se è meglio toglierci le speranze oppure continuare a credere che possa esser introdotta qualcosa che vieti il ritorno alla riforma pensioni della Fornero.

Sulla vicenda è intervenuto nuovamente Andrea Orlando, ovvero Membro della Camera dei deputati della Repubblica Italiana. La sua idea di riforma pensioni sarebbe quella di proporre una soluzione efficace che intervenga sulla flessibilità in uscita dal lavoro. Ma in che modo?

Consiglio dei Ministri, ok a Dl caro energia/ Prorogati gli sconti sulle bollette

Riforma pensioni 2023: l’idea di Andrea Orlando

Non si tratta – secondo Andrea Orlando – soltanto di una soluzione incentrata su come migliorare una nuova riforma pensioni per il 2023 (al di là che la soluzione sia la flessibilità d’uscita o il ricalcolo degli assegni), bensì di qualcosa che va oltre l’utilità sociale:

RIFORMA PENSIONI/ L'ultimo treno del 2022 tra Lega, sindacati, Draghi e Ue

“L’età media è cresciuta nel corso di questi ultimi anni e questo implica la necessità di rivedere la nostra organizzazione sotto diversi profili. Dall’organizzazione del lavoro, dei servizi sociali del welfare e quella complessiva della previdenza. Su questi tre punti stiamo lavorando, partendo dal presupposto che gli anziani possono essere una importante risorsa dal punto di vista sociale ed economico, una leva su cui far crescere la società”.

Utilità sociale a parte, la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite si è dimostrata più che propensa a voler trovare un punto comune per riuscire a garantire la flessibilità di uscita dal lavoro, anticipando l’età pensionistica prima degli attuali 67 anni.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Il "buco" che mostra la scarsa attenzione per i deboli

Riduzione delle ore di lavoro, giorni in meno alla settimana, insomma, le proposte sul tavolo sembrerebbero esser nuovamente re-introdotte, dunque vi è la remota possibilità che la nuova riforma pensionistica non sia stata messa più da parte.

Attualmente vi sono problemi più grandi, motivo per cui ancora non è stata presa una vera e propria decisione sulla previdenza sociale. Si attende quanto meno, che si calmino le acque tra la guerra della Russia e dell’Ucraina.











© RIPRODUZIONE RISERVATA