Riforma pensioni 2023/ Si possono perdere requisiti maturati per andar con Quota 100?

Nell’attesa che esca una riforma pensioni nel 2023, la preoccupazione di chi ha maturato i contributi previdenziali nel 2022, usufruendo del diritto di uscire anticipatamente, è di poter vedere il loro cedolino pensionistico cambiare nuovamente.

Poniamo il caso che un lavoratore di 63 anni abbia sfruttato Quota 100, avendo già versato 42 anni e 10 mesi di contributi. Egli avrebbe la possibilità di continuare a lavorare (seppur sembra improbabile, in realtà succede certi casi), ma perderebbe quindi il diritto in caso di nuova riforma previdenziale?

Riforma pensioni 2023/ Cosa succede adesso con Giorgia Meloni e Forza Italia

Riforma pensioni 2023: cosa potrà cambiare

Nell’attesa che Giorgia Meloni riformuli la prossima riforma della previdenza sociale, chiariamo un aspetto importante. Grazie al sistema di cristallizzazione, il lavoratore avrà congelato la sua previdenza sociale.

Questo significa che pur avendo raggiunto la Quota 100 o ancora, avendo ottenuto i requisiti con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, chiunque abbia voglia potrà continuare a lavorare fin quando avrà voglia, usufruendo della sua previdenza sociale in un secondo momento.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Salvini: Quota 41 sostenuta anche dai sindacati

Per fare un esempio pratico ed essere più concreti, anche qualora il Governo dovesse istituire una nuova riforma pensioni per il 2023, e decidere di far andare in pensione solo coloro che avranno maturato 44 anni di contributi, il lavoratore che avrà ottenuto i requisiti prima di quest’ultima riforma, avrà “congelato” i suoi diritti.

Attenzione però, per poter usufruire del sistema di cristallizzazione, il lavoratore dovrà aver raggiunto i requisiti previsti dall’attuale riforma, entro e non oltre il 2023. Se succedesse l’esatto opposto, è chiaro che non potrà godere della pensione anticipata, dovendo attendere le nuove disposizioni.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Anief: "Troppe criticità in comparto istruzione"

Sulla riforma della previdenza sociale ci sono ancora moltissimi punti da chiarire, ecco perché c’è tanto caos, confusione, ma soprattutto a causa dei molteplici problemi a cui pensare, fino ad oggi non si giunti ad una conclusione.

Cosa attenderci dunque dalla prossima riforma pensioni del 2023?











© RIPRODUZIONE RISERVATA