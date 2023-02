Riforma pensioni 2023/ Solo a 3mila lavoratrici è consentito accedere a Opzione donna

Tutte le persone che potranno richiedere di andare in pensione con opzione donna sono molte meno rispetto all’anno scorso. Se la procedura nel 2022 aveva privilegiato 28.000 donne, soltanto un quarto rispetto a quante avrebbero potuto farne richiesta, quest’anno le donne che potranno accedere alla domanda saranno soltanto 3000. Nel 2023 infatti entra in vigore la procedura aggiornata per l’attuazione di opzione donna che meloni ha voluto radicalmente riformare cercando di risparmiare dei capitali da investire in altri settori.

Sebbene siano in molti ad auspicarsi l’integrazione strutturale della misura così come la si è conosciuta fino a questo momento, il governo meloni non sembra intenzionato a farlo.

Riforma pensioni 2023: perché opzione donna potrebbe cambiare

Per adesso il ministro Calderone ha deciso di tornare temporaneamente alle vecchie regole, sebbene con qualche modifica, ma soltanto per un periodo limitato. Si parla infatti di sei mesi, il tempo di ottenere la riforma pensioni strutturale che possa assorbire anche la questione delle donne.

La procedura aggiornata consente di andare in pensione anticipatamente soltanto alle donne che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado e che conviva con il richiedente che abbiano condizione di gravità accertato attraverso verbale dell’Inps . Anche nel caso in cui il coniuge o parente oppure un affine di secondo grado che conviva con il richiedente , qualora i parenti più vicini del malato abbiano compiuto 70 anni oppure siano fatti da patologie invalidanti , oppure nel caso siano deceduti o mancanti.

Riforma pensioni 2023: chi può accedere

Possono richiedere la pensione anticipata con opzione donna anche coloro che sono affette da invalidità quantificata in una misura pari o superiore al 74% . Le lavoratrici licenziate oppure dipendenti d’impresa per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura di perle crisi di impresa.

Contributi al momento della richiesta per ottenere l’anticipo pensioni mistico . È possibile andare in pensione sessant’anni , ma se sia un figlio si può andare in pensione 59 anni oppure , nel caso di due figli anche a 58 anni .

La pensione deve essere integralmente ricalcolata col sistema contributivo puro, che potrebbe anche apportare delle decurtazioni sull’assegno mensile del 30%.

Riforma pensioni 2023: come richiedere Opzione donna

Chi volesse accedere alla pensione con opzione donna deve farne richiesta all’INPS quindi visitare il sito dell’INPS e accedere con lo spid, oppure con la carta nazionale dei servizi oppure con Cie.

A quel punto si potrà digitare prestazioni e servizi, servizi, pensione anticipata opzione donna, domanda.

La richiesta essere effettuata anche chiamando il numero 803164 la rete fissa oppure 06164164 da rete mobile.











