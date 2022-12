Riforma pensioni 2023/ Speranza per Opzione Donna: il Decreto che potrebbe salvarla

Brutte notizie sul fronte della riforma pensioni del 2023. L’Opzione Donna che spaventa molte donne italiane, è pubblicata nella Legge di Bilancio e non potrà essere modificata. È stata innalzata l’età media per poter uscire dal mondo del lavoro, differenziando l’attività subordinata da quella autonoma.

Riforma pensioni 2023/ Freni: "In serbo un altro piano per Quota 41", cosa cambierà?

L’Opzione Donna attuale dovrebbe valere per poco. Ma questa soluzione – seppur possa essere temporanea – è pur sempre critica: invalide e caregiver andranno a 60 anni, con almeno 35 anni di contributi versati. L’età si riduce a 59 anni solo se c’è un figlio e 58 anni se si hanno due figli. Per le disoccupate (al di là del numero dei figli), rimane a 58 anni.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Opzione donna e il test cruciale sulle intenzioni del Governo

Riforma pensioni 2023: la misura è troppo “restrittiva”

La riforma pensioni del 2023 introduce la nuova Opzione Donna, che però, non viene apprezzata anzi, è stata abbondantemente criticata dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro per la platea di beneficiari troppo “restrittiva”.

A godere dei requisiti – secondo una stima della CGIL – saranno meno di mille lavoratrici, ovvero 870 donne. Un numero fintroppo basso se consideriamo a quanto potrebbe estendersi la platea di beneficiari in caso di maggiore flessibilità.

Ma se da una parte (come detto agli inizi), non ci sarà possibilità di modificare l’Opzione Donna in Legge di Bilancio, il Governo lascia uno spiraglio di speranza con il prossimo Decreto Milleproroghe, dove in caso di incontro e accordo con le parti sociali, sarà possibile variare qualcosa in questa riforma pensioni del 2023.

Polizze assicurative e fondi pensione/ Tassazione dal 26% al 14%, ecco quando

C’è da dire che dalla decorrenza della misura si dovrà attendere un anno. Il problema maggiore è la stessa attesa: a livello psicologico per le donne lavoratrici, si tratta di una situazione straziante ed estenuante.

Sapere o addirittura sperare di poter andare in pensione dopo aver svolto l’attività per tanti anni e soprattutto duramente, potrebbe causare un danno psicologico e un peso mentale e sociale non indifferente.











© RIPRODUZIONE RISERVATA