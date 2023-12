Riforma pensioni 2023/ Oltre un terzo dei dipendenti pubblici vicino alla quiescenza

LA STIMA SUI DIPENDENTI PUBBLICI PENSIONANDI

In un articolo pubblicato su Avvenire vengono ricordati alcuni dati riguardanti il pubblico impiego. Tra gli altri, il fatto che “entro i prossimi dieci anni al massimo oltre un terzo dei dipendenti pubblici adesso in attività andrà in pensione: la stima arriva dall’Inps che nell’Osservatorio sul pubblico impiego sottolinea che i dipendenti pubblici con almeno 55 anni nel 2022 erano oltre 1,35 milioni, circa il 36%. La forza lavoro invecchia velocemente con appena il 22,1% dei travet che ha meno di 40 anni e appena il 6,75% meno di 30 e nei prossimi anni sarà determinante la politica di assunzioni per evitare che settori centrali a partire dalla scuola e dalla sanità restino a corto di personale. Il rischio esiste anche perché sono stati molti i casi di rinuncia di candidati ai concorsi pubblici soprattutto per qualifiche tecniche e sarà determinante anche l’offerta salariale in concorrenza con le aziende private”.

ASSEGNO DI INCLUSIONE/ L'avvio anticipato della nuova misura contro la povertà

RIFORMA PENSIONI, LA POSIZIONE DELLO SPI-CGIL BOLOGNA

Lo Spi-Cgil di Bologna si prepara alla manifestazione nazionale del 15 dicembre evidenziando che “nonostante gli slogan e le promesse elettorali il Governo non solo non cancella la Riforma Monti Fornero, ma ne peggiora le condizioni, azzerando nei fatti le già insufficienti forme di flessibilità in uscita. Nessuna risposta ai giovani, alle donne, si continua a fare cassa sui pensionati, peggiorando il meccanismo di perequazione definito lo scorso anno, per blocchi, che taglia anche pesantemente le rivalutazioni di tutti i trattamenti superiori a 4 volte quello minimo. Il tema delle pensioni deve essere affrontato guardando all’equità del sistema con l’obiettivo di garantire trattamenti dignitosi oggi e in futuro”.

LE RIVENDICAZIONI DEL SINDACATO

Il sindacato ricorda che “da tempo rivendichiamo nelle piattaforme unitarie l’approvazione di una vera riforma delle pensioni che: superi la Legge Monti-Fornero introducendo la flessibilità in uscita da 62 anni di età o 41 anni di contributi; affronti le distorsioni del sistema contributivo e introduca una pensione contributiva di garanzia per i giovani, precari e discontinui; affermi il principio che i lavori non sono tutti uguali a tutela di quelli gravosi e precoci; riconosca il valore del lavoro di cura e della differenza di genere; garantisca la piena tutela del potere d’acquisto delle pensioni in essere, ne aumenti il valore in primis, e ampli la platea di pensionati a cui riconoscere la somma aggiuntiva cosiddetta ‘quattordicesima mensilità’”.

