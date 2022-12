Riforma pensioni 2023/ Stabilito il nuovo importo per il “pensionamento minimo”

Per il nuovo Governo Meloni, la riforma pensioni del 2023 è stata una delle problematiche peggiori da affrontare. Senza tralasciare l’inflazione alle stelle, il carovita e le conseguenze della guerra tra Russia e Ucraina.

L’esecutivo di Giorgia Meloni, nel mese di dicembre ha definito un nuovo valore da assegnare alla pensione minima del prossimo anno. Di seguito vedremo attentamente, quale sarà l’importo del pensionamento minimo.

Riforma pensioni 2023: 600 euro per il pensionamento minimo

Nella manovra finanziaria del prossimo anno, sulla riforma pensioni del 2023 e crediamo anche degli anni a seguire, l’assegno mensile del pensionamento minimo ammonta a 600 euro, per quei cittadini in pensione e con un età minima a 75 anni.

Già da tempo, sia Forza Italia che Silvio Berlusconi avevano avanzato la proposta di far sorgere un nuovo importo minimo di pensionamento. Questo ha permesso all’esecutivo, di poter fissare un nuovo importo mensile per gli over 75.

Al di là della riforma delle pensioni per il 2023, il tema sulla cifra da attribuire alle pensioni minime era già molto discusso fin dai primi giorni delle campagne elettorali.

L’intenzione di Forza Italia ad esempio, era quella di proporre un aumento notevole per le pensioni minime, portandole a 1000 euro al mese.

Tra la formazione del nuovo Governo Meloni e l’attesa di approvare le nuove modifiche nella Legge di Bilancio del prossimo anno, si è trovata l’intesa tra le parti, il cui assegno di pensione minima è stato fissato a 600€ al mese.

La notizia è stata promossa e annunciata felicemente dal Ministro dell’economia e delle finanze dell’Italia, nonché Giancarlo Giorgetti, che ha detto quanto segue:

“È stato previsto l’innalzamento delle pensioni minime a 600 euro per gli over 75.”

A partire dalla riforma pensioni del 2023, l’assegno minimo mensile subirà un aumento sostanziale. Anche se poteva essere maggiorato, di certo in questi periodi di forte crisi ed inflazione, ci sarebbe poco da replicare.











