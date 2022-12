Riforma pensioni 2023/ Su Opzione donna è caos: il pasticcio “all’italiana”

Dopo aver discusso su quella che potrebbe essere la riforma pensioni del 2023, si torna a parlare di Opzione Donna. Sul dibattito in questione, vi sono stati diversi disguidi e non sono certamente mancate le critiche.

La manovra di Opzione Donna ha lasciato non pochi dilemmi, mettendo in evidenza tanto scalpore. Prima l’idea di convertire quest’ultima in “Opzione Mamma”, mettendo in risalto il numero dei figli come “oggetto di pensionamento”. Poi un passo indietro del Governo, e ora si torna a parlare di questa possibilità.

Riforma pensioni 2022/ Le scelte che valgono più di Opzione donna per le italiane

Riforma pensioni 2023: cosa prevediamo per Opzione Donna?

La Riforma pensioni 2023 a Montecitorio sta creando non pochi scompigli. Quel che il nostro Governo è stato capace di fare in ben 30 anni, è di aver dimostrato di non esser capace a fronteggiare le questioni di emergenza, proprio come è accaduto quest’anno con la riforma previdenziale.

Riforma pensioni 2023/ Passo indietro per "Opzione Mamma", come si torna?

Occorreva certamente una riforma strutturale, non qualcosa di temporaneo per ritrovarsi poi con lo stesso problema. Speriamo quindi, che la situazione possa davvero cambiare. La proposta è quella di prorogare Opzione Donna per ulteriori 12 mesi, innalzando di due anni l’età minima pensionistica.

Questo vuol dire che per andare in pensione sarebbero sufficienti 60 anni, salvo il caso di una donna lavoratrice avente dei figli, le quali potrebbero richiedere uno “sconto previdenziale”, andando in stato di quiescenza con due anni di anticipo.

A discutere sulla vicenda – tra i tanti esperti di previdenza – è stato Massimo Brambilla, Presidente di Itinerari Previdenziali, secondo il quale andare in pensione troppo presto, come ad esempio a 58 anni (età anagrafica concessa alle mamme usufruitici di Opzione Donna), non sarebbe economicamente sostenibile.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Opzione donna, Calderone prova a modificare la manovra

D’altronde, l’Italia è un Paese dove ricatti, compromessi, bilanci e soldi, vengono nascosti e censurati da motivazioni fittizie, come quella presentata nella riforma pensioni del 2023, dove si punta su un problema (legato ad Opzione Donna), che in realtà non esiste.











© RIPRODUZIONE RISERVATA