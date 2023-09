Riforma pensioni 2023/ Manovra, il tema aperto sugli importi degli assegni

LA PRIORITÀ DI FORZA ITALIA

Ospite di Sky Tg24, come riporta Ansa, Paolo Barelli, Presidente dei deputati di Forza Italia, ha spiegato che il suo partito “vuole portare a termine l’obiettivo dei mille euro per le pensioni minime entro fine legislatura. Per farlo dobbiamo puntare sulla crescita. Già nel corso del 2023 abbiamo dato un impulso fino a 600 euro alle minime e c’è un accordo di principio con le altre forze di governo per dare un ulteriore incremento per il 2024. Saranno fondamentali la congiuntura e l’andamento economico dell’Europa e lo vedremo con chiarezza con i prossimi dati Eurostat sull’Ue e sull’Italia”. Intanto il Presidente dell’Anap Fvg, Pierino Chiandussi, come riporta cafetv24.it, spiega che il Governo sta studiando “di indicizzare al 100% solo le pensioni fino a 3 volte il minimo e non fino a 4 volte il minimo come previsto dalla legge 388/2000. Se questa ipotesi diventasse realtà, solo per il comparto degli autonomi in Friuli Venezia Giulia il danno per mancata rivalutazione potrebbe arrivare ai 18 milioni nel 2024, con un effetto permanente negli anni seguenti”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI TAJANI

Come riporta Ansa, Antonio Tajani, intervenendo sul palco della kermesse dei giovani di Forza Italia, ha evidenziato che “in questi giorni mentre si parla di manovra dobbiamo cominciare a pensare alla questione pensioni, non solo per quanto riguarda le minime ma anche delle pensioni di chi comincia a lavorare adesso perché la crescita demografica zero pone un problema che riguarda il vostro futuro, di chi comincia a lavorare oggi. Meno lavoratori ci sono, meno giovani ci sono, meno possibilità per i giovani ci sarà domani di avere la pensione. Il tema va affrontato pensando al futuro. Il movimento giovanile deve essere controcorrente, perché le riflessioni dei giovani spingono a riflettere. L’importante che voi crediate nei nostri valori”.

LE PAROLE DI PISANI

Sempre in tema di pensioni e giovani, Maria Cristina Pisani, come riporta politicamentecorretto.com, sui social ha scritto: “Sono contenta che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, abbia riconosciuto l’importanza del nostro ultimo lavoro sulla situazione contributiva e pensionistica degli under 35, inserendo le “pensioni per i giovani” tra i quattro pilastri della nuova Legge di Bilancio. Un segnale importante da parte del Governo, soprattutto alla luce dei preoccupanti dati che avevamo messo in luce”. La Presidente del Consiglio nazionale dei giovani ha aggiunto che “nei prossimi giorni incontreremo la Ministra Calderone per discutere insieme dei provvedimenti da mettere in campo per affrontare il problema nel migliore dei modi. Non ci fermeremo fino a quando i giovani non riusciranno a riprendere in mano il loro futuro”.

