Riforma Pensioni 2023/ Torna come tematica politica: addio alla Fornero?

Riforma pensioni 2023: si torna a discutere

Si torna a parlare della riforma pensioni 2023 e della possibilità di poter reinserirla come argomento prioritario. Emergenze come quella sanitaria legata al Covid-19 e adesso come la guerra tra Russia ed Ucraina, hanno messo in secondo piano l’aspetto previdenziale italiano.

Riforma pensioni 2022/ Reversibilità, quando sono previsti i tagli?

Durante l’ultima seduta al tavolo tra sindacati e Governo, Domenico Proietti, segretario della Confederazione sindacale Unione Italiana del Lavoro, ha svelato in un comunicato stampa, che la riforma pensioni per il 2023 è tornata come argomento di cui voler discutere.

Riforma pensioni 2023: passi avanti per evitare la riforma Fornero

Nonostante sul Documento di Economia e Finanza non venga accennato nulla sulla riforma pensioni 2023, a far tirare un sospiro di sollievo e far ben sperare è Daniele Franco, che lavora presso i Ministri dell’economia e delle finanze della Repubblica Italiana.

RIFORMA FISCALE/ “Aumenti di aliquote per Bot e affitti, e resta il nodo catasto"

Al tavolo tra Governo e sindacati, oltre a Daniele Franco è intervenuto anche il ministro Andrea Orlando presso il ministero del Lavoro, grazie al quale è stato tracciato un piano provvisorio per poter introdurre argomenti quali flessibilità previdenziale per donne, giovani e pensione complementare.

Il Presidente dell’associazione Lavoro&Welfare è intervenuto sulla vicenda, facendo sapere quanto sia importante evitare la riforma Fornero a causa della sua rigidità:

“Pur consapevoli del cambio di priorità imposto dalla tragica emergenza della guerra, sarebbe estremamente positivo riprendere il confronto sulla previdenza: è interesse di tutti superare le rigidità della legge Monti-Fornero, mano a mano che ci avviciniamo al sistema interamente contributivo, senza dimenticare il tema della rivalutazione degli assegni pensionistici nell’attuale momento di consistente ripresa dell’inflazione”.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Quota 41 da approvare: proposte attuali per cambiare sistema

Riforma pensioni 2023: potere d’acquisto dei pensionati come priorità

Sulla riforma pensioni 2023 la tematica principale sarà quella del potere di acquisto dei pensionati, ovvero la discutere sulla rivalutazione degli assegni. Dal momento in cui è un argomento decisamente importante, oltre a Domenico Proietti ecco i personaggi politici che ne discuteranno:

Nunzia Catalfo, Senato della Repubblica, Cesare Damiano, Claudio Durigon, Camera dei Deputati, Linda Laura Sabbadini, Direttrice Centrale Istat, Tiziana Tafaro, Presidente Consiglio Nazionale Attuari, Andrea Orlando, Ministro del Lavoro. Concluderà Carmelo Barbagallo, Segretario Generale Uilp.

Il solo fatto di tornare a parlarne in sede politica, può far rasserenare tutti i lavoratori speranzosi di evitare a tutti i costi la Riforma Monti – Fornero. Al di là del fatto che venga abolita del tutto o no, potrebbe esserci la possibilità di modificarla divenendo meno rigida.











© RIPRODUZIONE RISERVATA