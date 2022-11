Riforma pensioni 2023/ Trasformazione shock da “Opzione Donna a “Opzione Mamma”

Ci si aspettava una riforma pensioni del 2023 differente. Invece oggi, ci tocca avere a che fare con una soluzione temporanea, per evitare il ritorno alla Fornero, e attendere che passi un altro anno (il 2024), per avere una proposta strutturale definitiva.

Una riforma più stabile oggi, sarebbe stata impossibile. Anche i sindacati stessi, pur non contenti di tornare alla riforma pensioni della Fornero, si sarebbero rassegnati all’idea di una soluzione temporanea.

Orietta Armiliato, fondatrice del ‘Comitato Opzione donna Social“, da anni per la lotta dei diritti delle donne e delle riforme previdenziali, ha fatto notare fin da subito il disdegno per quanto si legge nel comunicato stampa dell’Ansa:

“Cambia Opzione donna: l’anticipo della pensione per le lavoratrici con almeno 35 anni di contributi , che in manovra sarà prorogato di un anno, sarà anche legato al numero di figli. Secondo quanto si apprende potranno uscire a 58 anni le lavoratrici con due o più figli, a 59 anni chi ha un figlio, e a 60 chi non ne ha”.

