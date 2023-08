Riforma pensioni 2023/ Usb chiede di mantenere il sistema pubblico

LA POSIZIONE DELL’USB

Si sta parlando non poco del passaggio ad Assoprevidenza delle attività assegnate, dal Dl 124/2019, al Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare, denominato Previdenza Italia. L’Usb “ribadisce che il sistema pensionistico deve essere pubblico, solidaristico, universale e pagato da una fiscalità progressiva che toglie al profitto e riporta a chi lavora; condannando inesorabilmente le lacrime di coccodrillo di chi oggi frigna per la foglia di fico caduta del tutto, mostrando un sistema che non crea pensioni per i lavoratori ma solo profitti per gli speculatori”. Intanto, come riporta loradibrindisi.it, il delegato regionale per il movimento politico Popolo Partite Iva-Unione italiana, Angelo Gabriele Pignatelli ricorda che “dall’inizio della guerra tra Russia e Ucraina, tutti i beni di prima necessità hanno avuto aumenti tra il 35 e il 40%, e i più deboli non sanno più come fare per tirare avanti”. Dunque, occorre un “aumento immediato di tutte le pensioni minime a 1.000 euro, anche per gli invalidi”.

Intervistato da Avvenire, Pasquale Tridico spiega che “dal 1996 abbiamo un modello contributivo che non restituisce pensioni adeguate nel 55% dei casi. Dobbiamo pensare a pensioni di garanzia e a strumenti come il riscatto gratuito della laurea. Anche il salario minimo può contribuire a salvaguardare le pensioni future. Il salario minimo è utile per le pensioni di domani: salirebbero del 10%. Ci sono troppi contratti collettivi non efficaci. Credo sempre nella contrattazione, ma sono troppi i contratti pirata e la loro inefficacia soprattutto nei servizi”. L’ex Presidente dell’Inps aggiunge poi che “le pensioni complementari possono servire a chi ha già un lavoro e una paga dignitosa. In Italia non sono decollate”.

Tridico evidenzia anche che “è giusto che ci sia anche una flessibilità in uscita. Bisognerebbe pensare a un pilastro di natura fiscale-assicurativa rivolto a tutti i cittadini: uno zoccolo di pensione universale, in questo modo si assegnerebbe anche una pensione di garanzia sulla base dei contributi. Poi a una larga fascia contributiva come oggi e a un terzo pilastro dove non solo i privati possano intervenire nelle pensioni complementari, ma anche lo Stato con politiche pubbliche che garantiscano i giovani e chi ha redditi bassi di integrare”. Dal suo punto di vista, inoltre, a livello contabile sarebbe meglio separare assistenza e previdenza, “ma a livello amministrativo e gestionale no. Sono state assorbite negli anni diverse Casse previdenziali con vantaggi di economia di scala”.

