Riforma pensioni 2023/ Ronzulli: boccata d’ossigeno in arrivo per gli assegni bassi

LE PAROLE DI RONZULLI

Licia Ronzulli spiega che “da luglio gli italiani toccheranno con mano e dentro al portafoglio la concretezza delle misure varate dal governo nella legge di Bilancio. Scatterà, infatti, la prima tranche dell’aumento delle pensioni minime deciso in Manovra, che al momento prevede un aumento fino a 36 euro al mese, poco per una sinistra sempre più lontana dal mondo reale, ma non certo per chi di questi soldi ha disperato bisogno, come una boccata d’ossigeno”. La Presidente dei senatori di Forza Italia, come riporta Ansa, spiega che “chi oggi guadagna 560 euro, potrà di fatto contare quasi su una mensilità in più. Oltre a questo aumento, saranno inoltre pagati gli arretrati dei nuovi adeguamenti, che integreranno, e non di poco, l’assegno versato agli anziani. Questo è solo il primo passo, ma un segnale importante verso un aumento graduale che entro la fine della legislatura porterà le pensioni minime a 1.000 euro per le categorie più bisognose, nel segno di un programma di governo al quale Forza Italia ha dato un contributo determinante”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI TRIDICO

In un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano, Pasquale Tridico spiega che in tema di riforma delle pensioni “bisognerebbe trovare quella flessibilità tipica del modello contributivo, basata su una uscita anticipata e sostenibile, magari riducendo come sostengono alcuni, per ogni anno di anticipo, il rateo pensionistico, oppure consentendo, ed è la mia proposta, una pensione in due tempi, ovvero: dai 63 anni si può uscire e viene pagata la quota contributiva e a 67 anni viene rilasciata anche la quota retributiva. Questo meccanismo è in parte simile alla cosiddetta opzione donna, che quest’anno è stata peggiorata inutilmente, introducendo criteri ulteriori di poco senso, che hanno lasciato circa 20mila donne fuori da un prepensionamento sostenibile da un punto di vista finanziario”.

LA FLESSIBILITÀ IN DUE TEMPI

L’ex Presidente dell’Inps sottolinea anche che “il sistema della pensione in due tempi è sostenibile perché rilascia inizialmente la quota contributiva non gravando sul bilancio pubblico, a fronte di una anticipazione di età, ma al contrario di opzione donna, al raggiungimento dell’età di 67 anni ricostruisce una pensione intera, evitando il problema di una pensione bassa. Inoltre, in questo periodo tra 63 e 67 anni, si potrebbe introdurre uno schema di lavoro part-time facoltativo per i lavoratori che vi accedono, e quindi un pensionamento graduale con riduzione di orario di lavoro e nessuna perdita di reddito. Questo modello potrebbe essere anche incentivato dall’assunzione di giovani in azienda, all’interno di uno schema a staffetta generazionale, come esiste in altri Paesi a invecchiamento veloce come il Giappone”.

