RIFORMA PENSIONI 2023/ Tridico spiega come rendere sostenibile il sistema

RIFORMA PENSIONI 2023 , LE PAROLE DI TRIDICO

In un articolo pubblicato su MF, Pasquale Tridico sottolinea come i dati demografici giochino a sfavore della sostenibilità del sistema pensionistico. Bisognerebbe cercare di fare in modo che ci sia un rapporto tra lavoratori e pensionati pari a 1,5 (oggi è 1,4).

Per il Presidente dell’Inps, tutto questo “si può fare, concentrando però azioni, politiche e interventi sui quattro principali obiettivi: aumentare il numero di occupati, soprattutto al Sud, tra donne e giovani, portandolo sopra 26 milioni; ridurre il numero di lavoratori in nero, oggi oltre a 3 milioni; allargare i flussi migratori sulla base della domanda di lavoro e delle esigenze di fabbisogno; riportare il numero dei nati intorno al valore del 1990, ovvero di 600 mila”.

RIFORMA PENSIONI 2023, L’IMPORTANZA DEL LAVORO

Infatti, “una coorte di 600 mila nati, con scenari occupazionali realistici nei successivi 20 anni, permetterebbe di mantenere il rapporto lavoratori/pensionati sopra 1,5 e sarebbe capace di sostituire adeguatamente la coorte di pensionati. Tuttavia gli interventi volti a riequilibrare le proiezioni demografiche producono effetti lenti. Siamo in grave ritardo e occorrerà molto tempo per rimediare. Nell’immediato non è quindi possibile prescindere dalle politiche di controllo dell’immigrazione, rendendole più fluide, al fine di evitare che la carenza di mano d’opera qualificata si traduca in un declino della produzione. Tanto più che anche per i prossimi due decenni difficilmente si avrà un’inversione di tendenza, essendo già nate meno donne (cui è affidata la natalità) rispetto ai due decenni precedenti. Il lavoro rimane il punto fondamentale”.

