Riforma pensioni 2023/ Meloni: primo tavolo sarà sugli anticipi

Durante l’incontro di ieri con i sindacati, Giorgia Meloni, come riporta Radiocor, ha ricordato che “il 23 marzo è stato istituito al ministero del Lavoro l’osservatorio per il monitoraggio della spesa previdenziale. Sarà utile per mappare tutta la spesa e per valutare anche gli effetti di determinati provvedimenti in tema di esodi aziendali e ricambio generazionale. Il primo tavolo sarà sugli anticipi pensionistici, poi si lavorerà sul rafforzamento del sistema previdenziale, con particolare riguardo alle pensioni future”. “Credo che si possa partire dal lavoro dell’Osservatorio e dei tavoli tecnici, un lavoro di studio, per poi proseguire con un confronto complessivo sul sistema pensionistico. Un confronto che possa portarci a soluzioni migliori in una materia molto complessa”, ha aggiunto la presidente del Consiglio, evidenziando che “il confronto con le parti sociali su questi temi è particolarmente prezioso”.

Nel corso di un colloquio con Maurizio Molinari, nell’ambito di un evento sul welfare e il wellbeing organizzato da Affari & Finanza, Pasquale Tridico, come riporta Repubblica, ha ricordato che “gli immigrati in Italia che lavorano contribuiscono al sistema pensionistico per circa 11 miliardi di euro all’anno ricevendo in termini di assistenza e pensioni poco più di 4 miliardi. Inoltre la maggior parte di questi immigrati non ha convenzioni con il nostro Paese e quindi lascia le pensioni qui. Oggi beneficiamo nettamente del contributo degli immigrati e in prospettiva ne beneficeremo sempre di più. Finché non avremmo riportato il tasso di fecondità a 1,7/1,8 come quello francese, consentendoci di aumentare la sostenibilità del sistema, avremmo sicuramente bisogno di lavoratori stranieri”.

I risultati di un’indagine sul benessere delle persone anziane realizzata da Confconsumatori e Cna Pensionati di Bologna, come riporta emiliaromagnanews24.it, emerge che il 71% degli intervistati chiede a Cna Pensionati “di impegnarsi per aumentare il valore delle pensioni, il 35% di aumentare le occasioni di incontro proponendo attività di volontariato, il 35% proponendo visite guidate e viaggi, il 24% proponendo iniziative culturali, il 18% proponendo iniziative enogastronomiche”. A Confconsumatori, invece, il 71% chiede “di tutelare il consumatore in merito all’acquisto di prodotti alimentari e farmaceutici” e il 29% di “informare i pensionati sulle nuove disposizioni di legge in vigore nel settore alimentare”.

