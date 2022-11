Riforma pensioni 2023/ Tutte le novità per il personale scolastico

La riforma pensioni del 2023 è stata già stabilita. In verità, si tratta di una soluzione temporanea per evitare un possibile ritorno alla Fornero. Il Governo a tal proposito, ha stabilito l’introduzione di Quota 103, stabilendo 41 anni di contributi di versamento, e 62 anni di età per uscire dal lavoro.

Il Disegno di Legge di Bilancio per il 2023 sta già pensando alle finestre mobili. L’ufficialità però, arriverà in Gazzetta Ufficiale entro e non oltre il primo gennaio del 2023. Nel frattempo è possibile che vengano modifiche o apportate delle cancellazioni, ma vediamo meglio nei dettagli.

Riforma pensioni 2023: come funzionano le finestre mobili

Se la riforma pensioni del 2023 verrà approvata alle condizioni attuali, allora è sicuro che saranno presenti le cosiddette finestre mobili. In breve, dal momento in cui saranno trascorsi 3 mesi da quando sono stati maturati i requisiti dei lavoratori privati (6 mesi per i dipendenti pubblici), si potrà godere della pensione.

Il nuovo sistema alle condizioni attuali, prevede l’introduzione di quota 100 e quota 102. Nel momento in cui si maturano i requisiti nel mese di gennaio, sarà possibile uscire e ed ottenere il pagamento a partire da aprile (se siete lavoratori privati), o dal mese di luglio per i dipendenti pubblici.

La cifra massima ottenibile dall’assegno previdenziale non potrà essere 5 volte superiore al minimo INPS (2.625€) fino ai 67 anni di età. Non esiste nessun limite periodico per mandare la domanda, l’importante è aver maturato tutti i requisiti.

Riforma pensioni 2023: come funziona per il personale scolastico

Quota 103 sarà applicata nella prossima previdenza sociale. La riforma pensioni 2023 per i soggetti che ne potranno beneficiare, prevede che il lavoratore attenda 3 oppure 6 mesi prima di uscire definitivamente dall’attività lavorativa.

Nel frattempo il soggetto beneficiario potrà stabilire se continuare a lavorare o godere delle ferie maturate. Per il personale scolastico invece, non è mai esistito un orizzonte temporale per attendere la pensione.











