Riforma pensioni 2023/ Tutto ancora bloccato: cosa succede tra Governo e Sindacati

Riforma pensioni per il 2023: uno stop che preoccupa…

Continua lo stop alle decisioni da prendere per dar via alla riforma pensioni per il 2023. Uno standby che oltre cominciare a stufare gli italiani, che sanno sempre meno sul proprio futuro, diventa sempre più una preoccupazione per via di queste forti incertezze e instabilità.

Il problema attuale – indecisioni a parte – sarebbe quello di aver spostato il focus (inevitabilmente), a situazioni più gravi ed urgenti come la faccenda Russia – Ucraina e sulla ripresa economica dopo che il Covid-19 ha messo in ginocchio l’economia globale, generando stagflazione ed inflazione.

Riforma pensioni per il 2023: come stanno lavorando Governo e Sindacati?

I Sindacati di Cgil, Uil e Cisl, stanno lavorando duramente affinché sul tavolo del governo italiano il Presidente Mario Draghi, possa prendere una decisione che possa dar un’idea su quella che sarà la nuova Riforma Pensioni per il 2023.

È chiaro che seppur non vi sia una quadra tra Sindacati e Governo, è impensabile che il Palazzo Chigi non stia attuando delle sotto tracce per non farsi cogliere impreparato qualora tra qualche mese non vi sia ancora nessuna proposta concreta.

Il primo suggerimento concreto, riguarderà la fiscalità. Un aspetto completamente da revisionare, visto che i fondi pensionistici potrebbero preoccupare e gravare sulla situazione complessiva.

L’idea è quella di rimodulare la previdenza complementare, basandosi sul RAL dei lavoratori. Tuttavia, tale scelta potrebbe gravare sugli impiegato con un reddito medio alto, che potrebbero vedersi una riduzione pensionistica.

D’altronde – così come affermato di recente da Pasquale Tridico, presidente dell’ente previdenziale – sarebbe impossibile introdurre una riforma pensioni per il 2023 che possa accontentare tutti.

Una buona parte di lavoratori rimarrà inevitabilmente scontenta, nonostante l’impegno che si debba mettere per poter trovare un equilibrio che si componga di equità e senza atti discriminatori in base al tipo di impiego.

L’ultima proposta di Tridico è l’uscita dal lavoro basata sulla pensione in due tempi. Ovvero, la quota contributiva a sessanta quattro anni, mentre la quota retribuita solo dopo aver compiuto sessantasette anni.











