Riforma pensioni 2023/ Un “regalo” economico per chi continuerà a lavorare

La riforma pensioni del 2023 finalmente, potrà far felice tutti quei lavoratori che sarebbero stati preoccupati dal possibile ritorno alla Riforma pensioni della Fornero. La soluzione temporanea si chiamata Quota 103, che risulta essere “Quota 41 ma con dei limiti anagrafici”.

I dubbi su questa scelta sono molti. Anche chi vuol restare a lavoro nonostante il limite oltrepassato, si chiede in quali occasioni può farlo e quali sarebbero le caratteristiche più idonee se si volesse scegliere una soluzione piuttosto che un’altra.

Riforma pensioni 2023: come funziona il bonus per chi vuol restare

La riforma pensioni del 2023 dovrebbe presentare diverse finestre di mobilità. Chi non ha intenzione di uscire dal lavoro con le condizioni della Quota 103, potrebbe ricevere – da parte del datore di lavoro – una sorta di “bonus”, per aver scelto di continuare la sua attività nonostante abbia già maturato i requisiti per la previdenza sociale.

In poche parole, l’incentivo vedere il lavoratore, aggiungersi nella sua busta paga tutti i contributi INPS (previdenziali), sia a carico del lavoratore (al 9,19%), che quelli sull’impresa (23,8%). A conti fatti, il bonus di cui si parla non si limiterebbe al 10%, bensì al 33%.

Un’agevolazione al lordo che si può tradurre in risultati allettanti: da 225 euro al mese per redditi bassi, fino a 10.000€. 700€ Netti per redditi da 50.000€ a salire.

Attualmente il testo della Manovra (riportato nell’articolo 54), cita le testuali parole:

“Se la esercitano viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro”. E dunque “la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale è corrisposta interamente al lavoratore”.

Questo vuol dire che i contributi INPS che il datore di lavoro verserebbe all’ente, nel momento in cui il lavoratore voglia continuare l’attività, quest’ultimi andrebbero nelle tasche del dipendente, divenendo esonerato dall’obbligo di versamento.

Al momento della pubblicazione in Gazzetta, scopriremo se la riforma pensioni del 2023 con l’integrazione del bonus per chi vuol restare, sarà a favore dell’azienda oppure anche del lavoratore.











