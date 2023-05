Riforma pensioni 2023/ Governo convoca i sindacati il 30 maggio

RIFORMA PENSIONI, GOVERNO CONVOCA SINDACATI

Il Governo ha deciso di convocare i Segretari generali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl per il 30 maggio a palazzo Chigi. All’ordine del giorno ci saranno diversi temi: riforme istituzionali, riforma fiscale, riforma delle pensioni, sicurezza sul lavoro e produttività. A valle dell’incontro dovrebbero essere portati avanti o avviati tavoli di confronto specifici sui singoli temi. Come riporta Adnkronos, Maurizio Landini ha spiegato che “nella convocazione del governo ci sono una serie di titoli. Ma in quei titoli che ci sono stati indicati vedo delle mancanze: non si parla di Rdc o del superamento della precarietà, dei contratti a termine e dei voucher, non si parla di sanità pubblica né dei soldi per rinnovare i contratti nazionali”. Il Segretario generale della Cgil ha detto che comunque “andremo e ascolteremo quali eventuali novità ci dovessero essere, ma noi abbiamo presentato una piattaforma unitaria precisa che dice no alla flat Tax, che dice di investire per superare morti sul lavoro e altro ancora”.

SPY FINANZA/ La scelta di Amundi sulla Cina che chiama in causa l'Italia

RIFORMA PENSIONI, LE RICHIESTE DELL’USB

In vista dello sciopero generale proclamato per venerdì 26 maggio, l’Usb di Firenze, come riporta Ansa, chiede “la stabilizzazione dei precari, un aumento di 300 euro in busta paga, 32 ore di lavoro a parità di salario, l’età pensionabile a 62 anni e 1000 euro al mese per le pensioni minime”. I rappresentanti del sindacato di base in una conferenza stampa hanno spiegato che “la parola d’ordine è ‘Abbassate le armi, alzate i salari’. Il Paese vive una fase drammatica. Inflazione stabilmente a doppia cifra, carovita, precarizzazione del lavoro, disoccupazione e morti sul lavoro in costante aumento. Con lo sciopero intendiamo riaffermare il protagonismo del mondo del lavoro. È necessaria una nuova stagione di conflitto per riconquistare diritti inalienabili: salario, salute, istruzione, casa”.

ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA/ 8mila ettari a rischio nella fruit valley italiana

LA CGIL AL CONGRESSO CES

Intanto, oggi si apre a Berlino il congresso della Confederazione europea dei sindacati, che si concluderà venerdì. Sarà presente, come riporta collettiva.it, anche Maurizio Landini, che “proporrà ai delegati di lanciare una mobilitazione europea che metta al centro le rivendicazioni salariali, la lotta al carovita e i diritti dei lavoratori. Una mobilitazione da declinare in due, tre giornate comuni, con iniziative condivise e diffuse”. Salvatore Marra, coordinatore dell’Area politiche europee e internazionali della Cgil, ricorda che ci sono anche “i temi e le urgenze nazionali. Ad esempio la riforma delle pensioni, che riguarda l’Italia e ovviamente la Francia. O la difesa del diritto di sciopero e delle libertà sindacali: un tema che comincia a riguardare, se non tutti, molti Paesi europei”.

REDDITO DI CITTADINANZA/ L'ultima "difesa" della misura targata Tridico

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA