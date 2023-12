Riforma pensioni 2023/ Lo squilibrio che pesa sul sistema previdenziale

L’EFFETTO INVECCHIAMENTO POPOLAZIONE SULLE PENSIONI

Il Sole 24 Ore evidenzia come il trend di progressivo invecchiamento delle popolazione emerso anche dai dati sul Censimento 2022 di Istat appaia irreversibile nel nostro Paese e “il confronto tra il numero di anziani e giovani ne è la prova più evidente: l’indice di vecchiaia (che misura il numero persone di 65 anni e più ogni 100 giovani di 0-14 anni) è passato infatti dal 187,6% del 2021 al 193,1% del 2022 (era al 148,7% nel 2011)”. Nel 2022 a ogni bambino con meno di sei anni corrispondevano “oltre 5 anziani (5,6). Nel 1971 si contava un anziano per ogni bambino. In cinquant’anni, sottolinea l’Istat, è sempre più sbilanciato il rapporto tra anziani, bambini e giovani e fa l’esempio che se nel 1971 si contavano 46 over 65 ogni 100 giovani under 15, oggi (come detto sopra) se ne contano 193”. E questo squilibrio “non potrà non avere ricadute sul sistema lavorativo e previdenziale. Secondo le previsioni dell’istituto di statistica il rapporto tra individui in età lavorativa (15-64 anni) e non (0-14 e 65 anni e più) è passata da circa tre a due nel 2022 e a circa uno a uno nel 2050”.

MANOVRA & PIL/ "L'Italia se la caverà, il rischio più grande viene dalla Germania"

RIFORMA PENSIONI, IL PUNTO DELL’USB PUBBLICO IMPIEGO

Secondo l’Usb Pubblico Impiego, “alla fine il tanto atteso emendamento sul blocco del taglio delle pensioni di oltre 700 mila dipendenti pubblici è arrivato, ma la toppa è peggiore del buco. Medici, infermieri e personale sanitario, maestre/i, ufficiali giudiziari e personale degli Enti Locali, per non incorrere in tagli drastici dell’assegno pensionistico, legato alla quota di retributivo per chi ha lavorato tra il 1981 e il 1995, dovranno rimanere al lavoro fino al raggiungimento del requisito di vecchiaia ovvero 67 anni, per ora. Perché nessuno può garantire che i requisiti per la pensione di vecchiaia non vengano ulteriormente peggiorati nel tempo, che è poi tra i principali motivi per i quali, appena si può, si scappa dal lavoro”.

Manovra 2024, ok emendamenti: quando si vota al Senato/ Superbonus, pensioni, Ponte Stretto: cosa cambia

LA STRETTA SU OPZIONE DONNA

Il sindacato di base ricorda poi che “va anche peggio per le lavoratrici costrette ad accedere a Opzione donna, che viene ulteriormente peggiorata sia nei requisiti di accesso che nella decurtazione economica”. Il giudizio di sintesi è che “fare cassa sulle pensioni e rendere continuamente precaria la qualità della vita in vecchiaia non è solo profondamente ingiusto ma anche il segno del disprezzo che questo Governo, e tutti quelli che l’hanno preceduto, nutre nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti di questo Paese. Non mancano i soldi, come dimostrano i continui e miliardari finanziamenti alle guerre o a inutili infrastrutture come il Ponte sullo Stretto, manca la volontà di difendere il lavoro pubblico e i servizi pubblici. A tanto disprezzo non resta che rispondere nelle piazze!”.

Pensioni 2024/ Come cambia la nuova riforma: uscita anticipata e manovre (16 dicembre 2023)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA