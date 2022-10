Riforma pensioni 2023/ Uscita anticipata sempre più lontana: mancano i fondi

La riforma pensioni del 2023 è sempre una vera sorpresa. Questa volta ci hanno riservato qualcosa di inaspettato, ma allo stesso tempo poco piacevole. Dal prossimo anno non ci sarebbero i presupposti per uscire anticipatamente dal lavoro.

Attualmente i prepensionamenti non sarebbero ben visti in quanto strumenti troppo pericolosi per lo Stato italiano. Le conseguenze economiche sono eccessive, dunque è un periodo dove la parola “risparmiare” è d’obbligo.

Riforma pensioni 2023: il punto di Bonomi e Bombardieri

Pierpaolo Bombardieri, Segretario generale dell’Unione Italiana del Lavoro, ha spiegato che attende l’incontro con il nuovo Governo per definire “l’esercizio democratico” e per “disegnare il Paese del domani“.

Il programma di Fratelli di Italia sulla nuova previdenza sociale ci sembra chiaro, il problema è che la prossima riforma delle pensioni del 2023 non può prevedere l’uscita anticipata dal mondo del lavoro, soprattutto se l’età lavorativa è troppo “giovane”.

A dire che il prepensionamento è una misura infattibile, è stato Carlo Bonomi, Presidente della Confederazione generale dell’industria italiana, che fatto sapere che al giorno d’oggi i problemi economici non consentirebbero risorse sufficienti per mandare in quiescenza molti lavoratori italiani.

Tra le proposte che ci sono in ballo riguardo la previdenza sociale, una delle più importanti che farebbe riflettere parecchio, riguarderebbe l’uscita dal lavoro a 62 anni d’età per quei lavori che risultano usuranti e per via degli eccessivi infortuni sul lavoro.

Nei documenti in cui hanno apposto la loro firma l’Unione Italiana del Lavoro, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, risulterebbe la possibilità di uscire dal lavoro indipendentemente dalla propria età, purché si siano versati 41 anni di contributi.

La Quota 41 sarebbe l’unica speranza per poter rinviare la Riforma pensioni della Fornero. Per arrivare ad un punto non bastano più le parole, è arrivato il momento di pensare ai fatti e iniziare a concretizzare delle ipotesi validanti.











