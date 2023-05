Riforma pensioni 2023/ Tfs-Tfr statali, cresce l’attesa per la Consulta

TFS/TFR DIPENDENTI PUBBLICI, L’ATTESA PER LA CONSULTA

In un articolo pubblicato su pamagazine.it viene spiegato che l’Inps ha presentato i prestiti rivolti ai dipendenti che vanno in pensione per poter ricevere senza attese un anticipo del loro Tfs/Tfr a febbraio, ma “le prime erogazioni partiranno alla fine dell’estate, tra agosto e settembre”. Questo anche perché “i tempi di lavorazione delle domande sono molto lunghi e possono richiedere fino a 180 giorni, ovvero sei mesi”. Tuttavia l’interesse applica dall’Inps, pari all’1%, è molto più conveniente di quello praticato dalla banche. Intanto “sullo sfondo cresce l’attesa per la sentenza della Consulta, chiamata a stabilire se il pagamento differito della liquidazione agli statali (che a volte aspettano anche 7 anni per ricevere il Tfs-Tfr) sia legittimo o meno”. Un’attesa che riguarda anche il Tesoro visto che “pagare subito il Tfs ai dipendenti pubblici avrebbe un costo di 13,9 miliardi di euro soltanto per il 2023, un conto salato e difficilmente sostenibile per le casse dello Stato”.

RIFORMA PENSIONI, LA DEADLINE DI FINE MAGGIO

Il Sole 24 Ore spiega che “entro la fine di maggio sarà pienamente operativo il nuovo Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione della spesa previdenziale. È sostanzialmente questa la ‘deadline’ per la nomina dei 15 membri del nuovo organismo, a partire dal presidente, che saranno individuati, nel rispetto del principio della parità di genere, attingendo dal ministero del Lavoro, dal Mef e dalla Ragioneria generale dello Stato, dalla Covip, da Mefop e tra esperti in materia pensionistica. Una nomina che dovrebbe arrivare a ruota di quelle dei commissari straordinari di Inps e Inail”. L’Osservatorio, entro l’autunno, dovrà fornire “indicazioni tecniche utili per individuare le soluzioni più idonee per il ‘dopo Quota 103’ e per gli interventi da adottare nel 2024, su cui Governo e sindacati dovranno confrontarsi”.

VERSO NUOVI INTERVENTI TAMPONE

Tuttavia, “per la riforma vera e propria occorrerà però attendere”. Dati i margini risicati di bilancio, infatti, spiega il quotidiano di Confindustria, con la prossima Legge di bilancio dovrebbero “scattare solo misure tampone, sulla falsariga, almeno per quel che riguarda la flessibilità in uscita, delle Quota 102 e 103 introdotte negli ultimi due anni. Anche perché Quota 41 in forma secca, su cui punta la Lega, è ormai diventato un obiettivo di legislatura”. L’Osservatorio, secondo quanto stabilito dal ministero del Lavoro, avrà una durata triennale e i 15 componenti lavoreranno a titolo gratuito. Entro 60 giorni dall’insediamento l’organismo dovrà presentare una prima relazione introduttiva per poi consegnare una relazione annuale.

