Riforma pensioni 2023/ Landini ancora contro il Governo: sventola pannicelli caldi

Il Segretario generale della Cgil Maurizio Landini, intervistato da Repubblica, torna a criticare il Governo ricordando che “ha fatto dodici condoni, che pensa di arrivare alla flat tax, che sventola pannicelli caldi mentre a pagare per tutti sono i soliti: lavoratori e pensionati”. A margine della festa nazionale di Forza Italia, invece, il Segretario generale della Cisl Luigi Sbarra evidenzia che per il suo sindacato “diventa centrale prorogare e rendere strutturale il taglio contributivo nella prospettiva di consolidare le buste paga dei lavoratori dipendenti. Bisogna poi assicurare la piena indicizzazione delle pensioni, detassare le tredicesime per lavoratori dipendenti e pensionati, azzerare la tassazione sui frutti della contrattazione di secondo livello”. Infine, Claudio Testuzza, su Sanita 24, ricorda che in genere tutti i periodi di assenza dal lavoro legati alla maternità “sono utili per maturare il diritto alla pensione e per aumentarne l’importo”, a volte tramite contribuzione figurativa.

Nella Nadef viene spiegato che “gli spazi finanziari che si rendono disponibili sono pari a 3,2 miliardi nel 2023, 15,7 miliardi nel 2024 e 4,6 miliardi nel 2025″ e, come spiega Il Sole 24 Ore, il Governo è già al lavoro per mettere a punto “un ‘decreto anticipi’ da 3,2 miliardi per finanziare nelle prossime settimane un antipasto del conguaglio delle pensioni all’inflazione, un primo stanziamento per i rinnovi contrattuali nella Pubblica amministrazione e nuovi fondi per gestire l’emergenza migranti”. “Per i pensionati, l’idea è quella di riconoscere prima di fine anno il conguaglio che serve ad allineare le pensioni 2023 all’inflazione effettiva registrata l’anno prima, e arrivata all’8,1% contro il 7,3% calcolato quando si è misurata la rivalutazione”, aggiunge il quotidiano di Confindustria.

Tuttavia, per il 2024 si prospetta un nuovo intervento di riduzione delle indicizzazione per le pensioni di importo più elevato. Ma Roberto Treu, Segretario generale dello Spi-Cgil del Friuli-Venezia Giulia, come riporta collettiva.it, manda un messaggio chiaro in merito: “Non subiremo in silenzio una manovra in cui il Governo intende ancora una volta fare cassa sui pensionati, come confermano l’ipotesi di un ulteriore taglio alle rivalutazioni e l’assenza di qualsiasi traccia di riduzione della pressione fiscale sui redditi da pensione”. Il sindacalista ricorda che i tagli alla rivalutazione hanno un effetto permanente e che “pensionati e lavoratori dipendenti sono le categorie che stanno pagando il prezzo più alto alla crisi, alla corsa dell’inflazione”.

